Al teatro Signorelli la proiezione documentario su Gino Severini

Arezzo, 7 ottobre 2021 - Venerdì 8 alle 21 al Teatro Signorelli di Cortona è visibile in anteprima il documentario di Irene Pantaleo e Lia Polizzotti "Gino Severini. Bisogna far cantare i colori", che ripercorre la vita e le opere dell'artista attraverso la testimonianza e il contributo scientifico delle curatrici e i filmati di repertorio storico. Il video sarà poi sempre visibile nella sala Medicea del MAEC dopo l'apertura della mostra permanente. Nel documentario Romana Severini Brunori e Daniela Fonti ripercorrono la vita del maestro, anche con l'ausilio di fascinosi video d'epoca, cinegiornali e interviste. Concepito in capitoli, il film ci accompagna in un percorso densissimo di argomenti. Si parte dagli Esordi e divisionismo, dove apprendiamo dal film non solo della sua grande arte ma anche di un Severini talentuoso ballerino di tango; al Futurismo, nuovo movimento, e all'idea di un Futursimo pittorico che ne scaturì. Scorrono le immagini della Parigi dell'epoca, il tema della danza, che rende il maestro distinguibile dai suoi compagni, e ancora la mostra parigina del 1912, il matrimonio con la bellissima figlia del poeta Paul Fort.

E ancora gli anni della grande guerra, in cui Severini dipinge tele con scene sul tema, e poi l'abbandono del futurismo, l'approdo al cubismo e più avanti la sfida al recupero delle regole dei grandi maestri rinascimentali con la celebre "Maternità". Ed ecco il salottino delle maschere di Montegufoni, gli Anni Trenta in Italia per il suo "periodo romano", il ritorno a Cortona e la Via Crucis. E tutto ciò che da oggi grazie a questo documentario potrà entare a far parte del bagaglio di conoscenze del pubblico appassionato di Gino Severini.

Sabato 9 ottobre ore 17 | Teatro Signorelli Presentazione Nuovi allestimenti Ore 18 VISITA NUOVE SALE SEVERINI AL MAEC

INFORMAZIONI MOSTRA: Sede: MAEC Palazzo Casali, piazza Signorelli | 52044 Cortona Periodo: permanente dal 9 ottobre Orari: Dal primo novembre al 31 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; chiuso lunedì Dal primo aprile al 31 ottobre aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 Biglietto ingresso al MAEC e alla mostra: Intero € 10 | Ridotto € 7 (scontistiche elencate nel sito www.cortonamaec.org) | Scolaresche € 3 Biglietto cumulativo MAEC mostra e MAEC parco: Intero € 13 | Ridotto € 8 Per le visite guidate e laboratori: 0575 637235 [email protected]