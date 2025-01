Lucchese-Vis Pesaro 1-2, rossoneri contestati dopo il nuovo ko

Lucca, 10 ottobre 2021 – La Vis Pesaro passa al Porta Elisa grazie a due errori della difesa rossonera. La Lucchese torna a giocare in casa dopo la sconfitta maturata nel finale contro il Modena. Mister Pagliuca schiera il classico modulo con Visconti dietro ai due terminali offensivi Fedato e Seprini. Dopo un avvio tutto di marca rossonera, i padroni di casa passano in vantaggio al 6’. Baldan, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, costringe Farroni alla respinta sulla quale prima di tutti arriva Bellich, che realizza il suo primo gol in rossonero. I padroni di casa galvanizzati dalla rete cercano il raddoppio e ci provano con Fedato e Semprini, ma la difesa ospite chiude bene gli spazi. Ma al primo affondo gli avversari trovano il pareggio al 28’. Punizione dalla destra per la testa di Rubin che riesce a spizzare per Manetta che sul secondo palo batte Coletta.

Match di nuovo in parità e rossoneri di nuovo costretti a cominciare tutto da capo. La Lucchese torna di nuovo a farsi vedere al 38’ con Fedato, ma Farroni lo anticipa in uscita. Il primo tempo si chiude con due belle azioni di Fedato e di Corsinelli che Farroni riesce ad interettare. Dopo due minuti di recupero il primo tempo si chiude in perfetta parità con i rossoneri che pagano a caro prezzo una disattenzione difensiva.

Nella seconda frazione di gara la Lucchese prova a sbloccare di nuovo il match e ci va vicina al vantaggio con Semprini che per ben due volte fa correre un brivido alla retroguardia marchigiana. Al 35’ gli ospiti passano in vantaggio. Angolo dalla destra di Accursi per la testa di Gucci che batte Coletta. Finisce qui il match con la prima vittoria della Vis Pesaro sul terreno del Porta Elisa. A fine partita i giocatori hanno avuto un confronto con i tifosi sotto la Curva Ovest. Lucchese Vis Pesaro 1-2 LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Nannini (24’ st Babbi); Eklu, Bensaja (37’ st Nanni), Frigerio; Visconti; Semprini, Fedato. (A disp.: Cucchietti, Papini, Bachini, Gibilterra, Quirini, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi). All. Pagliuca. VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumanu (18’ st Di Sabatino); Piccinini, Saccani (1’ st Lombardi), Rubin, Giraudo (28’ st Pellizzari); Astrologo; Gucci, De Respinis (1’ st Accursi, 43’ st Cannavò). (A disp.: Campani, Mastrippolito, Pinelli, Carnicelli, Rossi, Eleuteri, Bocci). All. Bachini. Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Reti: 6’ Bellich, 28’ st Manetta, 35’ st Gucci. Note: angoli 7 a 2 per la Lucchese; ammoniti Giraudo, Di Sabatino, Frigerio, Bellich, Semprini, Fedato, Eklu; recupero 2’ pt e 4’ st.Alessia Lombardi