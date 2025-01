L'efficientamento energetico rimane la finalità principale

Le possibilità da sfruttare per usufruire del bonus caldaia sono numerose. Detto delle detrazioni (50% o 65% a seconda della tipologia degli interventi) si può scegliere anche di optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito. Sta a ognuno valutare quella che è la strada più comoda da percorrere. Le detrazioni previste dal bonus sono del 50% se si opta soltanto per l’installazione della caldaia, che dovrà essere sempre di classe energetica A o superiore. Sono del 65% se invece si decide di installare una caldaia a condensazione di classe A insieme all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluta. L’obiettivo, qualsiasi sia la tipologia di intervento prevista del bonus, è comunque quello di un miglioramento dell’efficienza energetica. Infine è utile sapere che per usufruire del bonus caldaia non è necessario essere proprietario dell’immobile presso il quale si effettuano i lavori. Hanno diritto anche coloro che vi risiedono a titolo di affitto o di comodato d’uso. Insomma un’ottima occasione da sfruttare per chi è intenzionato a cambiare l’impianto di riscaldamento nella propria abitazione e può farlo ammortizzando in modo concreto le spese.