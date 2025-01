Impianti di ventilazione meccanica controllata

Con l’acronimo VMC intendiamo gli impianti per la ventilazione meccanica controllata, ovvero una o più macchine concepite per il ricambio continuo dell’aria in casa e negli ambienti indoor in generale. Con questo tipo di impianti, quindi, ci si assicura un corretto ricambio d’aria in tutte le situazioni in cui non è possibile – o non è conveniente – gestirlo aprendo le finestre. La scelta di integrare un impianto di ventilazione in casa è condizione essenziale per favorire l’evacuazione degli inquinanti che possono avere effetti negativi sulla salute, garantendo maggiore comfort e salubrità in casa o negli uffici. La ventilazione meccanica è inoltre fondamentale in tutti le moderne abitazioni ad alta efficienza energetica e nelle Focus / Scopriamo che cos’è e come funziona il sistema detto “VMC” case ad elevato isolamento, per evitare problemi di umidità e muffa conservando al meglio l’edificio e proteggendo il suo valore. I VMC – che possono essere di tipo centralizzato o decentralizzato – espellono l’aria esausta (satura di umidità, CO2 e sostanze nocive) che si trova negli ambienti indoor ed immettendo al suo posto aria nuova proveniente dall’esterno. I costi di un impianto VMC variano a seconda delle caratteristiche della macchina che si sceglie.