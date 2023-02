Sanremo 2023, Amadeus: ecco l'ordine di uscita dei cantanti nelle prime 2 serate

Ci siamo. E' la settimana di Sanremo. I cantanti saliranno sul palco dell'Ariston domani ma già oggi il Festival è iniziato con il primo atto "ufficiale": la conferenza stampa di Rai 1, dell’azienda e del direttore artistico Amadeus che ha svelato gli ultimi dettagli e sciolto il giallo del super ospite della serata dei duetti, dopo giorni in cui si rincorrevano voci su una possibile presenza di Madonna o Ariana Grande. "Non ci sarà nessun super ospite venerdì sera perché abbiamo 56 super ospiti sul palco dell'Ariston" ha detto Amdeus rispondendo ai giornalisti. "Per me i super ospiti sono i cantanti in gara e venerdì nel avremo 56 compresi quelli che duetteranno. Quando vedo che accettano con entusiasmo di venire in gara per me questa è la vittoria della canzone italiana". Svelata anche la scaletta dei Big che si esibiranno nelle prime due serate e ridimensionate le polemiche di ogni genere. "Quando si accende la musica tutto il resto si spegne come ogni anno. Contano i fatti" ha tagliato corto il conduttore e direttore artistico cui, anche quest'anno, i numeri sembrano dare ragione fin dalla vigilia ("Abbiamo raggiunto il record assoluto di 50 milioni di raccolta pubblicitaria" ha detto l'amministratore delegato di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia).

- - : - - 06-02-2023 11:30:00 Via alla conferenza stampa della 73esima edizione del Festival di Sanremo Con Amadeus ci sono Gianni Morandi, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che esordisce entusiasta: "Sanremo sta esplodendo, non ricordo tanto entusiasmo da anni. In tutta la provincia di Imperia non c'è un posto disponibile". - - : - - 06-02-2023 11:40:00 Amadeus e il Festival "fuori dall'Ariston" "Sono partito da una idea diversa di Festival quando sono arrivato quattro anni fa, volevo 'aprire' il Festival uscendo dall'Ariston (che è sacro) per portare la festa anche al di fuori in città". Lo ha detto stamani Amadeus, rallegrandosi per essere riuscito nel suo proposito. 11:51 Record assoluto di raccolta pubblicitaria "Il numero definitivo lo diamo domenica, ma siamo vicini" all'obiettivo dei 50 milioni di raccolta pubblicitaria, record assoluto per Sanremo". Lo ha detto Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità, nel corso della conferenza stampa di presentazione del 73esimo Festival. 12:00 Omaggio a Raffaella Carrà Da oggi a domemia il Forte di Santa Tecla celebra Raffaella Carrà con una mostra. 12:08 Coletta: "Sarà il Festival della Consapevolezza" Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha ricordato il "grande lavoro di Amadeus sulle canzoni. Le prime tre edizioni sono state: il Festival della festa, poi della reclusione e dell'incertezza. Questo sarà il Festival della consapevolezza" 12:10 Un pensiero alle vittime del terremoto Gianni Morandi ha iniziato il suo intervento in conferenza stampa ricordando il terremoto che ha colpito la Turchia e ha aggiunto: "The show must go on, si fa fatica a parlare di altro". 12:17 La centralità delle canzoni "Le ultime edizioni ci hanno regalato grandi successi che abbiamo ascoltato tutto l'anno. Modugno diventò mister Volare con Sanremo grazie a Sanremo, anche Bocelli, Ramazzotti, Pausini, il Volo… sono passati tutti da qui, anche Vasco, Lucio… Sanremo poi piace alla gente, è importante per gli italiani", ha ricordato Morandi nel suo intervento 12:20 L'invito a Morandi davanti ai tortellini "Davanti a un piatto di tortellini preparati dalla moglie, ho invitato Gianni al Festival" ha raccontanto Amadeus, dicendo che lotterà per convincere il cantante di Monghidoro a regalare un'esibizione sul palco dell'Ariston (oltre quella prevista con Albano). 12:22 28 cantanti su 500 canzoni proposte Il conduttore ha parlato di grande responsabilità nella scelta dei brani arrivati 12:25 La telefonata di Fiorello in diretta Fiorello telefona ad Amadeus in conferenza stampa e lo fa ridere in modo irrefrenabile, tanto che poi Amadeus mette in viva voce. Fiorello prende in giro Stefano Coletta per alcune espressioni utilizzate nel suo intervento ("Il guado" "L'ineluttabilità del festival"): "Non abbiamo capito una cippa!". A quel punto Amadeus gli passa il direttore di Rai 1 che, ridendo, lo ''rassicura'': "Te lo spiego dopo". 12:27 I 14 Big della prima serata Domani si esibiranno, in ordine alfabetico, i seguenti 14 Big: Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani ,gIANMARIA, Leo Gassman, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr. Rain, Olly e Ultimo 12:30 I 14 Big della seconda serata Nella seconda serata si esibiranno: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Giorgia, Lazza, LDA, Levante, Madame, Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tanai e Will 12:33 Sanremo delle polemiche? Alla domanda di un giornalista sulle numerose polemiche di quest'anno, Amadeus risponde: "E' sempre così, poi appena si accende la musica si spegneranno le polemiche" 12:35 Scelato il "giallo" del super ospite Andrea Spinelli, giornalista di QN, ricorda il collega Pino Pirito e chiede ad Amadeus chi sia il super ospite della serata dei duetti. "Venerdì non ci saranno superospiti, perché ogni cantante ha già un superospite. E sul palco ci saranno almeno 56 artisti, un numero mai raggiunto prima credo". Amadeus spiega che non annuncerà nomi a sopresa per la serata del venerdì, quella dei duetti e aggiunge: L'ho detto e lo ribadisco: per me i super ospiti sono i Big in gara". 12:40 Super sopiti in gara, come negli anni d'oro Morandi ha voluto ricordare che "negli anni d'oro di Sanremo i più grandi cantanti erano in gara a Sanremo, volevano venire a Sanremo". Ribadendo quanto detto dall'amico e conduttore Amadeus: "I big in gara sono già super ospiti". 12:45 Zelensky letto da Amadeus Dopo giorni di polemiche e tensioni sull'intervento del presidente ucraino, che avrebbe dovuto essere trasmesso nella serata finale, oggi la novità: non ci sarà nessun videomessaggio registrato ma un semplice messaggio letto da Amadeus. "Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo" ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. 12:47 Nessuna censura su intervento presidente ucraino A chi, tra i giornalisti presenti, ha chiesto se la Rai abbia previsto una qualche forma di censura al testo di Zelensky, Coletta ha risposto: "Mi sembra complicato poter censurare il presidente ucraino. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma. Non abbiamo ancora contezza dei contenuti". 12:47 Un premio agli autori dei testi di Sanremo? Rispondendo a una domanda della stampa sulla possibilità di premiare in futuro anche gli autori dei testi, Amadeus ha voluto sottolineare l'attenzione da lui riservata proprio agli autori dei brani al momento della presentazione dei Big 12:50 "Le polemiche vanno dove c'è visibilità" "Storicamente Sanremo attira una serie di

polemiche. Non lo dico per sembrare democratico ad ogni costo ma tutti hanno libertà e diritto di esprimere un parere o una critica su Sanremo, come del resto capita sul calcio. Poi quando si accende il Festival, l'ho verificato sulla mia pelle, le polemiche svaniscono di colpo". Lo ha detto Amadeus rispondendo a una domanda sull'aumento delle polemiche negli anni della sua conduzione. "Sono lo swiffer delle polemiche, le attiro io ma le affronto con onestà" ha scherzato. 12:55 "Fatti mandare" versione 2.0 con Morandi- Sangiovan "Fatti mandare dalla mamma a prendere il

latte", la hit senza tempo di Gianni Morandi che quest'anno festeggia 60 anni (uscì nel 1963), sarà pubblicata domani in una versione 2.0 con Sangiovanni. Il duetto Morandi-Sangiovanni è in programma nella serata di giovedì 12:59 Evaporata l'ipotesi Ariana Grande o mai considerata? Rispondendo a una domanda sui rumors dei giorni scorsi, relativi a una super ospite internazionale, Amadeus precisa di non aver mai pensato ad Ariana Grande e che tutto è nato dall'equivoco su una sua frase a Porta a Porta: "Ci sarà una Grande donna come ospite" 12:59 Doppio ricordo, di Lucio Battisti e Lucio dalla Ci sarà un ricordo di Lucio Battisti e Lucio Dalla al Festival di Sanremo. Entrambi avrebbero compiuto 80 anni quest'anno, saranno celebrati rispettivamente nella prima serata e in quella dei duetti. "L'idea è quella di far cantare tutto l'Ariston", aggiunge Morandi. E sulla presenza di tanti ospiti over 70, Amadeus aggiunge: "Voglio abbracciare gli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, non ricordarli". 13:04 Gianni Morandi è la storia dello spettacolo Parlando degli amici che hanno acettato di condividere questa quarta avventura sanremese, Amadeus precisa: "Sono felice di cominciare questa

quarta avventura, sempre diversa da quella precedente. Mi piace l'adrenalina e il clima che si va a creare e quest'anno sono felice e onorato di avere Gianni Morandi al mio fianco: lui è la storia dello spettacolo. Amadeus non ha poi escluso che il Gianni nazionale oltre a co-condurre possa anche cantare, non solo nel trio con Al Bano e Massimo Ranieri: "Avere Gianni e non farlo cantare… sto

cercando di convincerlo" 13:10 Serata cover: più spazio ai Big rispetto alle canzoni? "Quest'anno - ha detto Amadeus rispondendo a una domanda - raggiungiamo un livello di cover pazzesco che non è per forza dato dal grande artista che accompagna il big in gara, ma dal risultato d'insieme. Come avvenuto per il duetto Morandi-Jovanotti dell'anno scorso. Le canzoni lasceranno il segno. Per questo la serata di venerdì sarà di quelle memorabili" 13:10 Il programma della prima serata La prima serata del Festival vedrà sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni, i vincitori dell'edizione precedente: Mahmood e Blanco. ma anche i Pooh, l'attrice Elena Sofia Ricci. Spazio poi per il Suzuki stage con Piero Pelù che canterà Gigante e il collegamento con la nave Costa Smeralda che diventerà una discoteca. 13:10 Giuria demoscopica: come viene scelta e da chi "La composizione giuria demoscopica è affidata come sempre ad una società specializzata in ricerche di mercato. Ogni anno, la Rai lancia una gara di appalto ogni per individuare la società, a cui noi diamo delle specifiche rispetto alla

composizione". Lo ha sottolineato la vicedirettrice

dell'Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, rispondendo ai giornalisti sulla diffida presentata dal Codacons alla Rai in riferimento alla composizione della giuria demoscopica del Festival di Sanremo. 13:10 Nessuna preoccupazione anarchici In merito a eventuali preoccupazioni per possibili disordini legati alla vicenda Cospito, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha assicurato che "la security della Rai è al lavoro in coordinamento con la Prefettura" 13:12 Odine di uscita della prima serata Amadeus svela l'ordine di uscita dei cantanti di domani sera: apre Anna Oxa, poi Gianmaria, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei 13:15 Odine di uscita della seconda serata Amadeus dà la scaletta dei cantanti che si esibiranno mercoledì sera: apre Will, seguono i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara 13:20 "Sanremo è cool" Lo ha detto Amadeus, rispondendo a un giornalista inglese che ha chiesto come avrebbe presentato il Festival ai britannici 13:22 Nessuna scelta "strategica" nell'ordine di uscita di Rosa Chemical "Non c'è nessuna scelta strategica dovuta alle polemiche scatenate in merito ai contenuti 'gender fluid' nella decisione di far cantare Rosa Chemical come terzultimo nella seconda serata della gara del festival". Ad assicurarlo è Amadeus, sollecitato

dalle domande dei giornalisti. "Devo distribuire i cantanti assicurando un'attenzione sempre alta televisivamente parlando", spiega il conduttore, scandendo che nelle esibizioni vige il principio

dell'alternanza: "Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi", dice Amadeus. 13:22 Amadeus smorza la polemica gender In merito alla posizione della deputata di Fdi,

Maddalena Morgante, che - come ricordato da alcuni giornalisti - ha espresso 'preoccupazioni' sul brano di Rosa Chemical, incentrato su "sesso e l'amore poligamo in fascia protetta". Amadeus ribatte "Non sono d'accordo. Sicuramente poi il pezzo di Rosa Chemical diventerà il preferito dei suoi figli e lo canterà anche lei".