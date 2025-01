Come avviene il processo di ‘pulizia’

Ma qual è il processo che caratterizza il trattamento a base di ozono? è molto più semplice di quello che si potrebbe pensare. Scendendo nel dettaglio, la sanificazione degli ambienti utilizzando questo prezioso alleato si basa sulle specifiche proprietà dell’ozono stesso che riesce a disgregare la struttura molecolare dei vari agenti patogeni inattivando i virus e causando la morte dei batteri. Con questo doppio effetto, ecco che l’ozono è in grado di annullare concretamente anche tutti i sgradevoli effetti che a virus e batteri sono proprio collegati: ci riferiamo per esempio ai cattivi odori, alle infezioni e a tutto quello che di negativo è collegato a un ambiente non pulito e igienizzato. L’ozono è riconosciuto a tutti gli effetti dalla Food & Drug Administration che lo ha definito come un agente completamente sicuro. Anche in Italia, comunque, l’ozono è stato riconosciuto come un presidio naturale utile e particolarmente efficace per la sterilizzazione dei vari ambienti: di casa, dell’ufficio, in generale per tutti quei luoghi in cui si possono rilevare batteri, virus oppure spore e dove l’igienizzazione a fondo è caldamente consigliata. Il consiglio, dunque, è quello di puntare sui trattamenti con ozono che si portano dietro diversi vantaggi, inquinano meno degli altri e sono anche più economici. Per ottenere risultati certi e sanificare al meglio qualsiasi ambiente.