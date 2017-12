La Spezia, 29 dicembre 2017 - Ha abbattuto la recinzione di una abitazione e è rimasta in bilico su un muretto di contenimento una delle due autovetture coinvolte in un incidente questa mattina sull'Aurelia ai Prati di Vezzano, alla Spezia, alle 7.30. Forse le cause dello scontro si devono all'asfalto reso viscido dal ghiaccio. I conducenti delle due vetture, nonostante l'urto molto violento, non hanno riportato gravi ferite ma sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti medici. Le operazioni di recupero dei due mezzi a cura dei vigili del fuoco sono durate circa un'ora. La strada è stata chiusa sino alle 8.30.