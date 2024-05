Viola l’obbligo di non rientrare in Italia: arrestato

Viareggio, 31 maggio 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 24 anni per reingresso illegale nel territorio nazionale. La volante del Commissariato di Forte dei Marmi, che in vista della stagione estiva ha intensificato il controllo del territorio, la sera del 28 maggio ha individuato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

Lo stesso era stato infatti espulso dal Prefetto di Milano nel luglio del 2022 con l’obbligo di non fare reingresso sul territorio nazionale di tre anni. Quando gli operatori del Commissariato di Forte dei Marmi hanno vagliato la sua posizione hanno ravvisato la violazione del Testo Unico per l’Immigrazione che, per questo, prevede l’arresto obbligatorio, anche fuori flagranza oltre la successiva espulsione. L’arresto è stato convalidato la mattina del 29 dal Giudice, il quale ne ha disposto altresì l’espulsione immediata, che è stata eseguita nello stesso pomeriggio dalla Polizia di Stato che ha accompagnato l’uomo alla frontiera tramite lo scalo aereo di Pisa.