Viareggio, è arrivato il giorno della verità

Momento decisivo per l’assegnazione del titolo in Prima categoria. La gara di oggi tra Romagnano e Viareggio potrebbe dire l’ultima parola in merito. Le due squadre si presentano divise da soli due punti a favore delle zebre che hanno anche giocato una gara in meno e si presentano all’appuntamento non da favorite ma con il vantaggio quello di poter contare su due risultati su tre, per il resto già la gara dell’andata dove i massesi si imposero 4-2 mettendo fine alla lunghissima striscia di risultati utili che durava da 35 giornate ha mostrato quanto sia incerto e delicato fare qualsiasi pronostico.

Oggi per l’occasione riaprirà il Raffi rimesso a nuovo dopo i lavori al manto e alle tribune e ci si aspetta un grande spettacolo. Nei numeri si fa preferire il Viareggio avendo segnato dieci gol in più mentre le reti subite sono le stesse ma la gara molto probabilmente sarà equilibrata e decisa dagli episodi. Sfida nella sfida da seguire con attenzione quella tra le coppie gol, da una parte quella massese composta da Bertuccelli e Dalla Pina che è a quota 30 e dall’altra quella formata da Chicchiarelli e Martinelli ferma a 20. Rientrano tra le fila bianconere due colonne, Andrea Carpita tra i pali e Tony Palazzolo in avanti, può succedere di tutto.

"Due grandi squadre si affrontano oggi, i numeri messi in campo fanno invidia ai gironi di prima categoria di tutta italia e veramente potrà succedere qualsiasi cosa. Ci siamo allenati bene e giochiamo per i tre punti senza fare il minimo calcolo o pensare assolutamente alla classifica, siamo pronti".

Le altre di Prima. La Torrelaghese ospita a Piano di Conca il Serricciolo che è dietro di un punto ed è quintultimo, gialloviola lanciati dalle tre vittorie nelle ultime tre gare e a caccia di un altro successo per aumentare ancora il gap. Rrientrano Bonuccelli e Pacini ma sono fermi ai box Grossi, Pardini e Bertolucci. "La prima di una serie di scontri diretti che ci saranno in queste ultime sei domeniche, purtroppo non siamo mai al completo ma nessun alibi, fondamentale ottenere un risultato positivo e muovere ancora la classifica, non si potrà sbagliare niente", avverte il tecnico Fabrizio Baldini. Domenica importante anche per il Corsanico che riceve alle Colline il Migliarino. Con un successo gli orange si porterebbero a meno due dai pisani e potrebbero così sperare nel terz’ultimo posto che dà diritto ad una migliore disputa dei playout. Fuori causa Soldato e Lazzarini. "Novanta minuti delicati che possono pesare per lo sprint finale, ce la giochiamo senza paura, siamo migliorati molto nelle ultime uscite e abbiamo buone chance", dice il tecnico Stefano Maffei. Il Forte 2015 riceve un cliente scomodo come l’Atletico Lucca. Gli squali hanno ancora bisogno di punti per conquistare la salvezza.

Seconda categoria. Il Lido al Benelli contro il Don Bosco Fossone, squadra più battuta del torneo, cerca la nona sinfonia stagionale per mettere ancora più gap sulle retrovie e non guardarsi più alle spalle.

Carlo Andrea Brunini