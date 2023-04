Viareggio Cup agli archivi Ecco i talenti di domani

Per qualcuno è stato un torneo in tono minore vista la mancanza di tutte le big italiane (non c’erano Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta) e visto il fatto che nonostante quest’anno la Viareggio Cup fosse stata riportata a competizione per squadre Primavera comunque molti club hanno deciso di mandare comunque la loro Under 18. E mentre il Cgc Viareggio, che da 73 anni fra mille difficoltà crescenti mette in piedi una rassegna sempre apprezzata a livello nazionale e internazionale, proverà a far quanto nelle sue possibilità per riportare il periodo del torneo dentro le date del Carnevale, intanto si gode un’edizione gradevole che ha vissuto una finale più che degna, con Sassuolo e Torino che hanno offerto un bello spettacolo nel rinnovato scenario del “Ferracci” di Torre del Lago.

Il club neroverde ha confermato la propria tradizione positiva al ‘Viareggio” vincendolo per la terza volta (su tre finali raggiunte: en plain!) dal 2017 ad oggi. In vetrina il Sassuolo ha messo soprattutto il talento di capitan Asan Mata (fuoriquota però del 2003) e quello di Luca Baldari (2004 match-winner della finale) oltre al determinato numero uno Daniel Theiner (2004 che per il secondo anno di fila ha vinto il premio di miglior portiere... “bis” che in passato alla Coppa Carnevale era riuscito soltanto a un certo ‘Gigi’ Buffon).

Il Torino del grintoso ‘Tonino’ Asta ha venduto cara la pelle e ha messo in mostra in particolare il "Golden-Boy" Alexandru Capac (2005 premiato come miglior giocatore del torneo) ma anche il possente centravanti Giacomo Corona (2004 dal fisico impressionante) e la coppia centrale di difesa composta dal 2005 Beidi Gallea e dal 2004 Morré Makadji. Il titolo di capocannoniere è andato a bomber Simone Leonardi della Sampdoria con 9 reti: 3 in più di Andrea Mazia del Bologna... che però è diventato con 18 sigilli complessivi, realizzati in due edizioni, il miglior marcatore di sempre nella storia del Torneo di Viareggio superando Ciro Immobile e Renzo Cappellaro.