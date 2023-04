Un trionfo a due stelle

Il Pozzo interrompe l’egemonia della Lucertola che durava da sette edizioni e si aggiudica la 55° staffetta delle contrade, gara podistica organizzata dalla Pro Loco di Querceta che rientra nelle manifestazioni della tradizione quercetana legate al Palio dei Micci. Gli staffettisti del Pozzo hanno completato il percorso di 11 chilometri con partenza dallo stadio Buon Riposo in 31’ e 14“, con sei secondi di vantaggio proprio sui grandi rivali della Lucertola. Ormai le due contrade dal 2000 si contendono il titolo e non lasciano tanto spazio alle altre concorrenti. E anche domenica con i loro staffettisti si sono più volte avvicendati al comando della gara.

Sul gradino più basso del podio il Leon d’Oro che è arrivato terzo in 32’ e 24“. A seguire il Ponte in 32’ e 55“, la Quercia in 33’, la Madonnina in 33’ e 04“, la Cervia in 33’ e 58“ e infine in ottava e ultima posizione la contrada del Ranocchio in 34’ e 34“.

Tanta gente ha fatto da cornice, come al solito, allo stadio Buon Riposo per laa 55esima edizione della Staffetta delle contrade di Querceta per la gioia e la soddisfazione degli organizzatori. Nell’albo dìoro, grazie a quest’ultimo successo, il Pozzo raggiunge la seconda stella con venti affermazioni. Un traguardo ragguardevole.