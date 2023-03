Un Real Forte Querceta da paura contro le big del campionato La capolista è già avvisata

La Giana Erminio (che giocherà al ‘Necchi Balloni’ il prossimo 23 aprile) è avvisata: il Real Forte Querceta versione 2023 diventa letale contro le grandi. Chiedere conferma a Pistoiese, Ravenna e Forlì (rispettivamente, prima, quarta e terza forza del campionato) che a Forte dei Marmi sono cadute sotto i colpi di Verde e compagni. Tre successi di prestigio (gli unici nell’anno in corso) che se da un lato certificano la qualità dell’impianto costruito da Venturi, dall’altro alimentano qualche rimpianto per i punti persi contro avversarie sulla carta più abbordabili.

Il motivo? Simone Venturi lo spiega così: "Quando affronti squadre che vogliono imporre il proprio gioco, è naturale avere più spazi per contrattaccare. Altro discorso è quando ti trovi di fronte avversari che pensano soprattutto a difendersi. Contro di loro facciamo più fatica". Il Real FQ ammirato domenica contro il Forlì è stato tra i migliori della stagione: la squadra ha sofferto nella prima mezz’ora la qualità del palleggio avversario, ma è venuta fuori alla distanza. Tante le chiavi di volta di questa piccola impresa: dalla coppia di centrali difensivi Tognarelli-Masi che ha ritrovato l’impermeabilità d’inizio stagione, alla posizione di Bernardini, formidabile schermo davanti alla difesa in grado di chiudere tutte le linee di passaggio. Davanti i gol sono arrivati da Rosati (quanto è mancato a questa squadra…) e da Verde (e siamo a 11 in campionato), ma l’uomo-partita è stato Bartolini: libero da compiti difensivi, ha giostrato a suo piacimento. "A volte Daniele mi fa arrabbiare perché può dare ancora molto di più - ha commentato a fine gara Venturi – è un giocatore completo che può giocare in più posizioni del campo. Per noi è molto importante".

Michele Nardini