Triathlon Il Team Star Ssd lancia la sfida

VIAREGGIO

Una nuova, importante, realtà sportiva sbarca a Viareggio. È il Team Star Ssd, affiliata Federazione Italiana Triathlon, che viene ad ampliare le opzioni di scelta, in ambito sportivo, soprattutto per i più giovani (dai 6 anni in su, è già possibile iscriversi). Gabriele Salini – ex atleta di ottimo livello nazionale con numerose vittorie (tra cui il triathlon di Viareggio nel 2017), oggi tecnico federale della Nazionale Juniores – ne è il direttore tecnico, al suo fianco si impegnano Eleonora Maffei, ideatrice del progetto ed istruttrice, e Nicole Salini, tecnico di nuoto e maestra di scuola. Fra i tesserati, oltre 60, ci sono già ragazzini nel giro delle nazionali giovanili. Per Salini l’obiettivo è portare la giovanissima società viareggina fra le prime 10 d’Italia, per questo il lavoro messo in atto è specifico, sia sotto il profilo del lavoro atletico, che sotto quello umano, "perché – spiega lo stesso direttore tecnico – questo è il primo vero valore di un triatleta, che sa che i risultati sono frutto del lavoro di gruppo e del duro lavoro". Ai recenti campionati di Duathlon, di Imola, è arrivato un terzo posto nella classifica di società, un titolo nella categoria M6 e due argento nella M1 e nel Paratriathlon.

Salini, quali sono le prove del triathlon?

"Il triathlon si compone di tre prove: nuoto, ciclismo e corsa. Come dalle linee guida della Federazione queste discipline, nelle fasce di età giovanile, devono essere sviluppate in maniera quanto più ludica, oltre che con distanze alla portata di tutti".

Perché un bimbo dovrebbe scegliere uno sport così faticoso?

"Team Star si concentra in particolar modo sulla parte umana dei ragazzi e sociale dello sport. Lo stare assieme, il divertimento e l’impegno che deve essere sempre proporzionato all’età del giovane atleta e soprattutto sempre rispettando e incentivando gli impegni scolastici di ogni ragazzo. Il nostro più grande orgoglio è essere la società con più atleti che hanno ricevuto una borsa di studio per meriti scolastici e sportivi, segno che lo sport non è assolutamente un freno alla attività scolastica".

Bisogna essere uomini/donne d’acciaio?

"Per praticare triathlon non occorre essere uomini o donne d’acciaio. Bisogna solo aver voglia di imparare, o migliorare".

Perché un bimbo dovrebbe scegliete uno sport così faticoso?

"Il triathlon è uno sport divertentissimo, all’aria aperta e che rende i ragazzi indipendenti in acqua, insegna loro ad andare in bicicletta, utilizzando il casco, attraverso esercizi di tecnica".

Sergio Iacopetti