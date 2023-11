Tennis. Doppio pareggio per il Tc Italia. Tutto rinviato di una settimana

FORTE DEI MARMI

Non c’è niente di deciso per le due formazioni del Tennis Italia impegnate nelle gare di andata dai playout salvezza del campionato di serie A1. Due pareggi e tutto rimandato al ritorno, sabato e domenica prossima sui campi di via dell’Acqua a Forte dei Marmi. La squadra maschile ha diviso la posta in palio (3-3) contro il Match Ball Firenze: due singolari e un doppio a testa per le formazioni impegnate in un derby toscano... vacanziero. I punti del Tc Forte dei Marmi portano la firma di Walter Trusendi (2-0 a Andrea Meduri) e Inigo Cervantes (2-0 a Gabriele Brancatelli). Poi gli stessi esperti atleti hanno vinto il doppio contro Capecchi e Meduri (2-0). Disco

rosso, dunque, per i giovani Matteo Furlanetto e Lorenzo Carboni, sia nel singolare che nel doppio: Furlanetto è stato sconfitto da Peter Hellerer e Lorenzo Carboni da Gianmarco Ferrari. Poi nel doppio, i due ragazzi - dopo una buona partenza - hanno perso (2-0) contro Sciahbasi-Ferrari. La formazione femminile ha imposto il pareggio in trasferta (2-2) contro il Parioli Roma: grande protagonista della sfida è stata Melania Delai che ha vinto il suo singolare (2-0) su Martina Di

Giuseppe e poo in coppia con Anastasia Bertacchi ha concesso in bis nel doppio con esaltante 2-1 al tie break (7-5, 3-6 e 10-6) contro le più esperte Tena Lukas e Francesca Gandolfi. Le ragazze romane avevano vinto invece gli altri due singolari : Tena Lukas su Anastasia Bertacchi e Francesca Gandolfi su Claudia Giovane, sempre per 2-0.