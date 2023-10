Supercoppa al Trissino: vittoria a Viareggio anche senza Bertolucci

Il primo trofeo della stagione, la Supercoppa va al Trissino che batte il Lodi di Bresciani in entrambe le partite. Dopo il 4-3 ottenuto il Lombardia, i detentori di tutti i titoli nazionali si ripetono davanti al proprio pubblico vincendo per 5–2 (primo tempo 4-0). In rete per i vicentini Mendez 2, Giulio Cocco, Gavioli, Malagoli; per il Lodi Faccin, Nadini. Assegnata a Voltregà in Spagna la Continental Cup. I campioni d’Europa del Porto hanno battuto in finale i padroni di casa per 5-3. In semifinale Porto-Braga 6-1, Voltregà-Valongo 4-0.