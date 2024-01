Sinner, in Australia scrive la storia: un incubo per Djokovic. Con lui gioisce anche la Toscana

Firenze, 26 gennaio 2024 – Il risveglio degli italiani stamani è stato più dolce, con quel ‘buongiorno’ insieme a un cuoricino che Jannik Sinner ha scritto sulla telecamera che lo riprendeva trionfante in Australia. Partita perfetta del talento azzurro, l’ennesima di un periodo che probabilmente lo porterà presto a essere il numero 1 del mondo. Novak Djokovic si è arreso ancora, ormai Jannik è diventato un incubo.

3-1 il finale, anche se Sinner poteva chiuderla pure sul 3-0. Match point salvato al tie-break da Djokovic, forse l’unico che oggi può giocarsela alla pari con il fuoriclasse azzurro. Ma la classe del serbo non è bastata. Il primo a complimentarsi è stato proprio lui, poi nel corso della mattinata italiana sono arrivati tanti attestati di stima, tra cui quello del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani: "Super Jannik Sinner! Batte ancora Novak Djokovic ed è il primo italiano della storia ad accedere alla finale degli Australian Open! Orgoglio italiano e del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, dove è tesserato".

Il legame di Jannik con la Toscana è noto. Tanti i camp all’Elba negli anni scorsi, poi la tessera in tasca del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. C’è anche un bel pezzo di Toscana che gioisce per le sue vittorie. In attesa della finalissima in programma domenica.