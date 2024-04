SERIE D GIRONE E. Per il Real Forte Querceta ora è vietato sbagliare. Due sfide casalinghe da vincere e crederci ancora

FORTE DEI MARMI

Il convincente successo con il Vivi Altotevere Sansepolcro tiene in vita il Real Forte Querceta ma da solo non basta per garantirsi lo spareggio playout. A 360 minuti dalla fine del campionato la situazione nella zona calda della classifica è la seguente: Orvietana 34, Aquila Montevarchi 33, Vivi Altotevere Sansepolcro 28, Real Forte Querceta 26. Più staccate e ormai destinate a finire in Eccellenza Mobilieri Ponsacco e Cenaia. Al momento la forbice di otto punti dalla tredicesima in classifica (l’Orvietana) condannerebbe il Real Forte Querceta alla retrocessione diretta, senza passare dai playout. Vediamo nel dettaglio il calendario delle quattro squadre impegnate in questa volata e le possibili combinazioni. Domenica prossima gli impegni sulla carta più gravosi toccano ad Orvietana e Real Forte Querceta, rispettivamente impegnate in trasferta con Pianese e Grosseto, entrambe in corsa per la promozione diretta in Lega Pro. L’Aquila Montevarchi ospita un San Donato Tavarnelle non ancora sicuro della salvezza mentre il Vivi Altotevere Sansepolcro cerca riscatto nel match casalingo con il GhiviBorgo. La 32° giornata potrebbe essere quella decisiva: il Real Forte Querceta gioca in casa con il Tau Calcio Altopascio dell’ex tecnico Venturi, in lizza per un posto nei playoff, mentre Aquila Montevarchi e Orvietana si affrontano in un delicatissimo scontro diretto. Nello stesso turno trasferta proibitiva per il Vivi Altotevere Sansepolcro, in casa della Pianese. E veniamo alla penultima giornata: Grosseto-Orvietana, Follonica Gavorrano-Real Forte Querceta e un altro scontro diretto, tra Vivi Altotevere Sansepolcro e Aquila Montevarchi. Il campionato si concluderà con Aquila Montevarchi-Grosseto, Livorno-Orvietana, San Donato Tavarnelle-Vivi Altotevere Sansepolcro e il derby Real Forte Querceta-Seravezza Pozzi. Calendario alla mano è il Real Forte Querceta ad avere gli impegni più probanti, dovendo affrontare quattro delle prime cinque della classifica. Ma nei finali di stagioni spesso sono le motivazioni a contare di più dei valori tecnici. Quanti punti servono ai ragazzi di Francesco Buglio per andare ai playout? Sei potrebbero bastare e, proprio per questo motivo, i due impegni casalinghi contro Tau Calcio e Seravezza non possono essere sbagliati.