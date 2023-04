Seravezza Pozzi a Gavorrano E’ la prima di cinque finali La sfida è uno scontro diretto

La prima di cinque finali per la corsa playoff aspetta oggi il Seravezza Pozzi che nel turno infrasetttimanale pre-pasquale sarà di scena alle 15 allo stadio “Malservisi-Matteini“ di Bagno di Gavorrano contro il Follonica Gavorrano: una trasferta che profuma di scontro diretto per il piazzamento in griglia. I maremmani di Bonura sono al momento terzi a parimerito del Poggibonsi con 50 punti. I versiliesi di Christian Amoroso invece stazionano all’ottavo posto (insieme alla Sangiovannese) con 39 punti, a -5 dal quinto posto del Livorno. Il match sarà diretto da Maione di Ercolano, coadiuvato dagli assistenti di linea Fanara di Cosenza e Mallimaci di Reggio Calabria. All’andata il Follonica Gavorrano vinse 2-1 al “Buon Riposo“ di Pozzi quando ai verdazzurri allora allenati ancora da Walter Vangioni non bastò la rete di Giulio Camarlinghi.

Proprio Camarlinghi adesso è tra i giocatori più in forma del momento e insieme a Putzolu (reduce dalla doppietta nel 3-3 con l’Orvietana di domenica) e il sempre a segno bomber Lorenzo Benedetti (intrigante oggi la sfida nella sfida con Marcheggiani) sarà tra gli osservati speciali da parte della difesa dei maremmani. Per l’occasione il tecnico Amoroso dovrebbe aver tutti a disposizione ritrovando gli influenzati, in primis il portierone Ettore Lagomarsini. Poi dopo la sosta per la Pasqua il Seravezza avrà Flaminia in casa, Sangiovannese fuori, GhiviBorgo in casa e Terranuova Traiana fuori.

La probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 29 Sorbo (11 Mannucci), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.