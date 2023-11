Real Forte, un punto prezioso. E non subisce neanche una rete

SANSEPOLCRO

0

Real Forte QUERCETA

0

SANSEPOLCRO: Guerri; Mariucci, Bologna, Borgo, Della Spoletina, Gorini, Pauselli (26’st Piermarini), Simeone (13’st D’Angelo), Pasquali (13’st Buzzi), Ferri Marini, Longo.

All. Marco Bonura. REAL FORTE

REAL FORTE QUERCETA: Gatti; Bucchioni (21’st Scarpa), Michelucci, Vietina, Tognarelli, Ndiaye, Pecchia, Apolloni (38’st Bigica), Pegollo (42’st Gabrielli), Podestà (30’st Gemmi); Bertipagani (46’st Meucci),. All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Palma di Napoli.

Note: Ammoniti Simeone, Podestà, Pegollo, Pecchia, Ferri Marini.

Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1’+5’

SANSEPOLCRO - Ci sono momenti della stagione in cui bisogna badare al sodo e accontentarsi di quello che si riesce a racimolare. In quest’ottica, il pareggio a reti inviolate sul campo del Vivi Altotevere Sansepolcro è un risultato positivo per il Real Forte Querceta: per la prima volta nella gestione Buglio, i versiliesi non subiscono reti e conquistano un punto in trasferta che mancava da oltre un mese. Certo, sotto il profilo della qualità, la prestazione non è stata esaltante ma Buglio si porta a casa il punto e guarda con più fiducia al futuro. "Era importante dare continuità ai risultati positivi. Ci siamo riusciti grazie a una partita di carattere". Undici iniziale con una novità rispetto a domenica scorsa: Scarpa scivola in panchina, al suo posto c’è Apolloni per una squadra più accorta e prudente. Avvio contratto da entrambe le parti, domina l’equilibrio e di occasioni da rete nemmeno l’ombra. Il Sansepolcro prova a impensierire la retroguardia del Real Forte Querceta su palla inattiva, ma i colpi di testa di Pasquali e Della Spoletina sfilano lontani dalla porta difesa da Gatti. Il primo tempo del Real Forte Querceta è tutto in un guizzo al 40’ di Podestà, il suo tiro termina alto. Ripresa sulla scia del primo tempo. Nel finale tanti cambi dalle panchine (esordio per il neo acquisto Gemmi) ma poche emozioni. Finisce 0-0, il risultato più giusto per una gara tutt’altro che memorabile.