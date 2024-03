Prima e Seconda categoria. Brillano Torrelaghese e Sporting Camaiore

VIAREGGIO

Giovani Via Nova - Capezzano 0-1 Pesantissima vittoria in chiave playoff dei ragazzi di mister Coli che con un eurogol al 92’ trovano i tre punti, gara equilibrata con tante occasioni.

Forte 2015- Atletico Lucca 2-2 Muovono la classifica gli squali che alla fine vengono beffati al quinto di recupero e si devono accontentare di un pari dopo una gara dominata in lungo e in largo per ampi tratti.

Cos Pistoia- Corsanico 1-0

Escono sconfitti gli orange al termine di una vera e propria battaglia, risultato beffardo e bugiardo che certifica comunque la maggiore competitività dei versiliesi negli ultimi tempi. Torrelaghese - La Cella 3-2

Vitale successo dei gialloviola che compiono un bel balzo nella corsa verso la salvezza.

Villafranchese-Massarosa 0-1

Blitz esterno pesantissimo per i biancorossi che ora possono sognare i playoff, il successo che li porta al quarto posto ha la firma di Volpe che al 32’ st punisce con un diagonale sul secondo palo il portiere apuano.

Sporting Camaiore - Filattierese 6-1 Si riscattano con un risultato tennistico i ragazzi allenati da Alessandro Palmerini che sanno reagire ad un momento difficile. Mariani apre il match al 1’ con un tocco in area piccola, pari ospite e gol della bandiera di Micheli al 3’ con una conclusione di prima intenzione. Ancora Mariani poi mette la freccia per i suoi al 38’ dopo un azione veloce di ripartenza orchestrata da Maguina e Paoli, al 20’ Simonini in contropiede fa centro e le altre due reti arrivano nel finale grazie ad Alessandro Pellegrini che firma la sua personale doppietta nell’arco di sette minuti a cavallo tra il 23 e il 30, il primo sugli sviluppi di contropiede e il secondo con un’ acrobazia in mischia.

Ricortola- Lido 3-0

Altro stop per il Lido che è sempre più inguaiato nella ricerca della salvezza, apre Sabatini al 9’ con una conclusione potente da fuori, raddoppia lo stesso al 23’ con un diagonale di precisione, chiude i conti Giusti al 23’ della ripresa con un colpo di testa.