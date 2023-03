Prendono il via agli ottavi di finale Tutte le partite di oggi avranno il fischio d’inizio alle 15

Superata la fase a gironi ecco che entra sempre più nel vivo la 73ª edizione della Viareggio Cup: il torneo maschile Primavera da oggi inizia la scrematura decisiva con le gare ad eliminazione diretta per poi arrivare alla finalissima di lunedì prossimo al “Ferracci“ di Torre del Lago.

Oggi pomeriggio con fischi d’inizio tutti alle ore 15 questi sono gli abbinamenti e i campi degli ottavi di finale: Bologna-Pisa (allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno); Rappresentativa Serie D-Benevento (al “Benelli“ di Lido di Camaiore); Sassuolo-Grosseto (al “Marco Polo Sports Center” di Viareggio); Sampdoria-Carrarese (al “Bibolini” di Lerici, in località Falconara); Fiorentina-Pontedera (al “Giusfredi” di Porcari); Empoli-Sport Recife (al “Cavanis” di Capezzano); Torino-Monterosi (al “Comunale” di Marina di Massa, nella frazione di Ricortola); Honvéd-Mavlon (al “XIX Settembre”

di Pietrasanta). Ci sarà almeno una straniera nei quarti (in programma poi domani l’altro) dato che c’è l’ottavo tra gli ungheresi dell’Honvéd di Budapest e i nigeriani del Mavlon. La 3ª straniera rimasta in corsa è l’intrigante formazione brasiliana del Recife che oggi però avrà vita dura con l’Empoli che insieme a Fiorentina, Torino, Sampdoria, Bologna e ai campioni in carica del Sassuolo è tra le favorite per il passaggio ai quarti di finale. E occhio poi alla Rappresentativa di Serie D coi suoi giocatori abituata alle partite toste della D.

In classifica marcatori per ora è primo Leonardi della Samp con 6 reti, seguito a 5 dal tandem viola Presta-Sene. A 4 ci sono Rossi e Ciprio del Benevento oltre a capitan Mazia del Bologna (diventato capocannoniere all-time del Torneo con 16 gol).