Pietrasanta con cinque assenze oggi nel recupero con la Larcianese

Torna in campo già oggi il Pietrasanta, che sarà protagonista in uno dei tre recuperi del campionato di Promozione Toscana (girone A). I biancocelesti di Massimiliano Bucci domenica scorsa hanno perso 2-1 in casa subendo il gol decisivo su mezza autorete allo scadere... e domenica prossima avranno il derby al “Cavanis“ col Capezzano ultimo della classe e quasi spacciato alla retrocessione. Nel mezzo a questa intensa settimana però c’è il recupero della 21ª giornata. Oggi alle 15 allo stadio “Idilio Cei“ di Larciano i versiliesi cercheranno di rendere la vita difficile alla seconda della classe che in attacco vanta "top-player" come Guarisa e Granito (quest’ultimo autore del gol-partita all’89’ sabato a Pieve Fosciana). Nel Pietrasanta mancheranno oltre allo squalificato Raffaetà in difesa e agli infortunati Togneri e Benedetti anche Pinelli e Vannucci che non sono riusciti a prendere il giorno libero dal lavoro essendo un pomeriggio infrasettimanale di di un giorno lavorativo. "La Federazione ci considera dilettanti solo quando gli pare – polemizza il tecnico Bucci – visto che lo stadio di Larciano è dotato di illuminazione si sarebbe potuto giocare in serale. Avremo cinque assenze ma stiamo bene, siamo vivi e sicuramente metteremo in difficoltà la Larcianese". La terna designata è con l’arbitro Alessio Argenti di Grosseto ed i guardalinee Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Matteo Cuppone di Pisa. Gli altri 2 recuperi odierni del girone sono Maliseti Seano-Montecatini e Viaccia-Lampo.