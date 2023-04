Ora il Real Forte sogna i play-off Una "cavalcata" inimmaginabile

Archiviata senza grossi affanni la pratica Salsomaggiore, il Real Forte Querceta si prende qualche giorno di pausa prima di affrontare il mese finale del campionato. Se fino a qualche settimana fa l’attenzione dei versiliesi era rivolta alla zona playout, le ultime tre vittorie hanno aperto scenari impensabili a inizio stagione. E chissà se, con il quinto posto distante solo due punti (e il terzo posto tre…), i versiliesi non provino a raggiungere la zona playoff, da cui mancano dalla stagione 2017-18 (con Francesco Buglio al timone). Ma, al di là degli obiettivi di questo finale di stagione, la squadra versiliese merita solo applausi. Tante le scommesse vinte dalla società, a cominciare da un mercato estivo oculato e funzionale alle esigenze del tecnico Simone Venturi (se proprio vogliamo trovare un neo, il mercato invernale non è stato altrettanto efficace…). E poi c’è proprio lui, Venturi, gran conoscitore della categoria e voglioso di riscatto dopo qualche stagione non proprio in linea con le attese. Venturi ha preso un gruppo nuovo, l’ha plasmato secondo le sue idee tattiche e ha ottenuto risultati che hanno premiato il suo lavoro. Tante le scelte vincenti dell’allenatore: dalla posizione in campo di Bernardini al rilancio di Bartolini, dalla fiducia riposta in Verde dopo un inizio di stagione così e così alla crescita di giovani come Masi, Meucci e Giubbolini. Prestazioni convincenti, vittorie di lusso tanto che verrebbe da chiedersi dove sarebbe potuto arrivare il Real Forte Querceta senza quei due mesi di buio tra gennaio e febbraio. "Obiettivo playoff? Adesso godiamoci questi giorni di riposo – ha commentato il tecnico dopo il 4-0 al Salsomaggiore – da martedì prossimo penseremo a questo finale di campionato. Abbiamo ancora la possibilità di toglierci delle soddisfazioni…".