L’hockey Forte dei Marmi guarda al futuro L’appello: "Servono risorse dal territorio"

Il ‘Progetto felicità’ di Attilio Bindi con l’Hc Forte dei Marmi prosegue e Antonio Agostini, direttore generale del sodalizio, fa il punto all’indomani della presentazione di Alessandro Bertolucci come tecnico della squadra di A1: "L’arrivo di Bertolucci e di tre nuovi giocatori (Joan Galbas e i nazionali Francisco Ipinazar e Francesco Compagno n.d.r.) è la conferma che il progetto prosegue. Dobbiamo solo essere più oculati in un momento particolare com’è quello che vede riformate le regole legate ai rapporti di lavoro nello sport. Il rinnovato impegno di Attilio Bindi, che non può essere eterno, deve essere un volano al fine di allargare a nuove partnership di cui abbiamo bisogno. Per questo sarà necessario che anche dal territorio arrivino altre forze. In questo ambito ci stiamo muovendo e a breve verrà ufficializzato il nuovo main sponsor che sarà un marchio davvero importante". L’impegno nell’hockey potrebbe continuare anche nel settore femminile: "Non abbiamo mai detto che la squadra femminile sarebbe stata cancellata, ma che l’hockey femminile italiano ha moltissime criticità che al momento non sembrano giustificare certi investimenti; tuttavia abbiamo intenzione di iscrivere la squadra femminile al proprio campionato con la speranza che si possa dare un seguito anche a questo segmento del progetto. Per il resto è prevista la partecipazione ai campionati di serie A1, A2 e B e a praticamente tutte le categoria giovanili, cosa che ci consente di mantenere un elevato numero di praticanti di tutte le età". Il centro degli interessi del pubblico è legato alla rinnovata prima squadra che punta a tornare a vincere: "Proprio per questo abbiamo scelto l’allenatore più vincente di questi ultimi anni e ci aspettiamo una grande risposta del pubblico".

G.A.