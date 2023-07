Le bandiere che cambiano Viola e Pieraccini ai saluti

VERSILIA

Si parla tanto del calcio ad alti livelli dove ormai non esistono più bandiere (e anzi, in questo mercato di Serie A ed estero ne stiamo vedendo “di cotte e di crude“... per un’estate di follia) ma adesso pure nel pallone dei dilettanti alcune poche bandiere rimaste hanno cambiato aria in questa sessione di mercato.

Eclatante il doppio caso camaiorese. Da una parte in Eccellenza dove dopo un decennio il centrocampista Matteo Viola ed il Camaiore (di cui era diventato capitano) si separano, con Viola che ha appena firmato per la Cuoiopelli... e quanto sarà “strano“ vederlo da avversario in campo dei bluamaranto nel prossimo campionato. Dall’altra c’è lo storico portiere del Lido di Camaiore (club di Seconda categoria che intanto ha ufficializzato la permanenza in panchina del “discusso“ tecnico Francesco Orsetti) Diego Pieraccini che dopo una vita in gialloblù ha scelto di svoltare anche per andare alla ricerca di nuovi stimoli e, per quanto resti “cavalluccio dentro“, alla fine ha detto "sì" ad Emiliano Ulivi che insieme al ds David Lupoli è riuscito finalmente a portarlo al suo Forte dei Marmi in Prima categoria.

E proprio la Prima è la nuova categoria di un giocatore abituato da sempre ad incidere con la sua corsa e la sua grinta in mezzo al campo in Serie D, segnando anche vari gol coi suoi tempi d’inserimento: il 32enne Daniele Bortoletti, che dopo esser stato “una bandiera“ del Seravezza Pozzi ed aver fatto poi la scorsa estate la scelta di andare dai cugini acerrimi rivali del Real Forte dei Marmi Querceta, ora saluta la D e scende di ben tre categoria andando all’ambiziosissimo San Giuliano Terme (che a breve dovrebbe annunciare anche i colpi Doveri e Di Paola). E sempre in Prima categoria... arriva un’altra conferma importante in casa Corsanico dove resta pure il jolly classe 2003 Matteo Barducci, capace di ricoprire il ruolo di difensore centrale, quello di esterno e di centrocampista.

Intanto sul fronte arbitrale ecco altri importanti incarichi per gli associati Aia di Viareggio: il dottor Angelo Pizzi è stato nominato responsabile del modulo bio-medico del Settore Tecnico dell’Aia; l’arbitro (C.a.n. D) Mario Picardi confermato referente atletico del C.r.a. Toscana.