La stagione diversa di Pietrasanta e Capezzano

Gioia e dolore, il riassunto della stagione di promozione può essere questo. Festeggia il Pietrasanta che al primo anno nella categoria sfiora addirittura il quinto posto chiudendo al sesto posto a due soli punti dal quinto. Mai decollata invece la stagione del Capezzano che dopo la bella salvezza della scorsa stagione quest’anno si è proprio inabissato sin dal via: diciannove sconfitte su ventisei gare non sono certamente casuali ma lo specchio di una stagione vissuta tra molte sofferenze e pochi acuti.

Come detto i blues non sono riusciti a passare a Castelnuovo e si sono dovuti accontentare per così dire del sesto posto. "Non dimentichiamoci dove eravamo ad inizio gennaio, avere rimpianti sarebbe da folli. Abbiamo già fatto una impresa sportiva di livello, negli ultimi tre mesi siamo andati oltre ogni immaginazione e ogni logica aspettativa per cui non possiamo che essere solamente soddisfatti e contenti. La partita poi l’avevamo impostata bene e occasioni per vincere ne abbiamo anche avute ma va bene così, anche loro sono un ottima squadra e meritano la posizione che hanno", esprime così tutta la sua soddisfazione il tecnico del Pietrasanta Max Bucci.

Amarezza invece in quel di Capezzano ma il pensiero è già rivolto alla programmazione della prossima stagione. Anche nell’ultima gara i ragazzi di Riccardo Coli si sono battuti con impegno e con la Lampo se la sono giocata alla pari fino alla fine ma non è bastata: "Cambiava poco, il risultato non avrebbe cambiato la nostra sorte ma ci abbiamo comunque provato, solo elogi per i ragazzi che si sono battuti nonostante conoscessero la situazione, pensiamo a ripartire più convinti per tornare su il prima possibile!", saluta così il campionato di Promozione appena conlcuso il tecnico Riccardo Coli.

Carlo Andrea Brunini