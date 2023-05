La Lanterna illumina a giorno Il TiglioLa Beca

LA LANTERNA

7

IL TIGLIOLA BECA

0

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi (Caddeo), Nardini (Pardini), Bresciani, Moschetti (Galleni), Landi Gi. (Maggi), Bacci (Rutili), Garbati, Bonaguidi (Fusco), Balduini (Da Prato S.), Neri A.. All. Neri L.

IL TIGLIOLA BECA: Bigicchi, Bonaiuti, Bottari, Buselli, Da Prato G., Galeotti, Landi G.G., Luisi, Morra, Pellegrini, Prosperi. All. Burattini.

Marcatori: 33’ e 43’ pt Landi; 7’ e 30’ st Moschetti, 9’ st Bonaguidi, 18’ st Neri A., 26’ st Bacci.

PIETRASANTA – Troppo forte La Lanterna per Il TiglioLa Beca che limita i danni per un tempo, chiuso sullo 0-2, ma poi cede fino all’eloquente 0-7 finale. Partita, come dimostra inequivocabilmente il risultato, senza storia con La Lanterna capace di fare e disfare, a proprio piacento, di un avversario mai in partita. Quantomeno nella prima frazione una sorta di contesa c’è stata, pur sempre seguendo chiare regole d’ingaggio, con La Lanterna in controllo ed Il TiglioLa Beca a cercare di resistere. Resistenza che dura fino alla mezz’ora circa, quando Landi sblocca finalizzando una bella azione in velocità.

Lo stesso attaccante si ripete poi, al tramonto del primo tempo, per il 2-0 che dà già la direzione precisa dell’esito finale. La ripresa è un monologo de La Lanterna ed in meno di 10’ la pratica è definitivamente chiusa. Moschetti, su un mortifero contropiede orchestrato da Bresciani, e Bonaguidi allungano. Quel che resta dell’incontro è pura accademia. Il 5-0 è opera su rigore di Neri, poi c’è gloria anche per Bacci e Moschetti. Per La Lanterna, dopo il passo falso contro il Pollino Traversagna, sono i primi 3 punti, mentre per Il TiglioLa Beca, dopo il primo stop contro il Brancagliana, la salita si fa sempre più dura. "Onestamente non c’è stata partita – commenta Gabriele Becchelli –. Li abbiamo dominati per l’intero arco della partita. Cercheremo con tutte le nostre forze di superare la fase a gironi. Ci crediamo". Laconico il commento di Marco Scarpelli de Il TiglioLa Beca: "Prestazione orrenda e da dimenticare velocemente. Non siamo scesi in campo subendo sempre senza reagire".

Classifica: Pollino Traversagna, La Lanterna, Brancagliana e Marina 3; Il TiglioLa Beca 0.

Sergio Iacopetti