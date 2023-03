La festa del mondo degli off-road "Siamo un movimento in crescita"

L’Off Road Club Versilia ha festeggiato al campo gara della Gulfa i risultati dell’anno passato. Il presidente Riccardo Paoli si è detto molto soddisfatto per le attività svolte dai circa 200 soci del club fuoristradistico che, anno dopo anno, è diventato punto di riferimento anche per la federazione italiana di categoria. “Il 25 e il 26 marzo organizziamo il nostro Overlander, nei comuni di Camaiore e Massarosa, che fa parte del circuito dei raduni della Federazione – ha detto Paoli - ed è diventato un appuntamento irrinunciabile con equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Sarà la 15.ma edizione del 4×4, che anche quest’anno si proporrà come un doppio appuntamento su due aree tra i comuni di Camaiore e Massarosa, e precisamente sulla spiaggia del pontile a Lido, e nell’area de La Gulfa, all’avanguardia in Italia per i percorsi tecnici esistenti”.

Alla festa dell’ Off Road era presente Renato Rickler, già campione italiano di specialità, da 35 anni a capo della R Team di Massarosa, leader in Italia per il fuori strada nelle competizioni Rally Raid Internazionali. “Siamo alla 15.esima Dakar percorsa – ha ricordato Rickler - e sicuramente parteciperemo all’edizione 2024. La Dakar resta la gara numero uno al mondo”. Con Rickler l’occasione di parlare della propulsione solo eletrica nel rally. "Per me è un bluff. Non vedo come si possa, con la tecnologia oggi disponibile – dice – sostituire i motori attualmente in opera con altri solo elettrici". Walter Strata