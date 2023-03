Il Vela vuole cancellare l’ultima debacle Ma contro il Chiesina... ci sarà da pregare

Il Vela torna stasera tra le proprie mura in orario diverso da quello canonico, alle 21 al palasport di Camaiore, contro il Chiesina. Un avversario non certo facile (terzo in classifica con 36 punti) e non certo l’ideale da affrontare in questa decima giornata di ritorno specie in un clima tornato cupo dopo la brutta prova di mercoledì contro Bellaria. Nonostante ciò il pubblico si aspetta una prestazione che possa far sperare fino all’ultimo in un risultato positivo. La squadra sembra aver reagito meglio di quanto si potesse credere ma la ferita resta profonda e solo il campo potrà farla scomparire del tutto dal momento che una vittoria riporterebbe l’ottimismo al quale ultimamente eravamo abituati. I ragazzi sembrerebbero pronti a giocarsi la posta in palio e, nella speranza di recuperare Bo e Altilio assenti a Pontedera, scenderanno sul parquet concentrati e pronti a vender cara la pelle. Il silenzio è assoluto e l’attesa spasmodica visto che un’altra sconfitta riporterebbe d’attualità la retrocessione. Insomma, partita da vincere anche se, ahimè, la realtà porta a conclusioni tutt’altro che incoraggianti.

e.d.s.