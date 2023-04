Il torneo dei quartieri di Viareggio

Gettate le basi per la XII edizione del Torneo dei Quartieri Per Non dimenticare, manifestazione calcistica a scopo benefico nata per ricordare la strage del 29 giugno 2009. Intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Piccole Stelle Onlus. L’associazione ha scopi legati al miglioramento dell’assistenza ai neonati prematuri o con patologie, promuove iniziative per stimolare la formazione, la crescita scientifica del personale e collabora con il dipartimento materno infantile ospedaliero. Intanto si è svolta il primo incontro fra rappresentanti delle società partecipanti, associazioni del territorio (FenomenAle, Sorriso di Elisa, Croce Verde Viareggio, Croce Rossa) anche se altre e organizzatori hanno aderito di affiancare la manifestazione come Ridolina, Mani Blu, AIPD e In Gioco Per La Solidarietà. Sede centrale di tutta la manifestazione sarà il Marco Polo Sport Center che oltre che ospitare le gare di calcio mette a disposizioni parte della struttura per una mostra fotografica di vecchie foto del Torneo.

Iscrizioni già aperte con diverse adesioni molte delle quali di formazioni di Viareggio molto attaccate a questa manifestazione. Inic, Campo Ex Aviaizone, Croce Verde Viareggio, Impresa Edile Taddei, Migliarina, Pulce Scarburato, SO.VE.CO., Terminetto, Torre del Lago, Varignano (detentrice della manifestazione) ma altre si sono fatte avanti per non mancare a questo appuntamento. Non ancora fissata la data di inizio che dovrebbe prendere il via intorno alla fine di maggio e terminerà prima del 29 giugno. Confermata anche la partita delle Vecchie Glorie Viareggine che precederà la finalissima.