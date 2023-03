Il Seravezza resta a guardare Ultima domenica di marzo Poi la pausa per la Viareggio Cup

Ultima domenica di marzo in campo per la Serie D che poi si fermerà per la sosta dato che domani inizia la 73ª Viareggio Cup cui partecipa la Rappresentativa di Serie D e dunque domenica 26 marzo è poi prevista la pausa in D. Intanto nel girone E tosco-umbro-laziale dopo che il Seravezza Pozzi di Christian Amoroso aveva anticipato mercoledì scorso pareggiando 1-1 a Poggibonsi col “botta e risposta” tra bomber Lorenzo Benedetti e Saverio Camilli, anche ieri c’è stato un anticipo della 28ª giornata (undicesima di ritorno) con la sempre più capolista Arezzo di Paolo Indiani che ha battuto 3-1 in rimonta il Montespaccato grazie alle reti del viareggino Mirko Lazzarini, di Convitto e Pattarello. Oggi il quadro si completa con: Follonica Gavorrano-Terranuova Traiana (arbitra Stefania Menicucci di Lanciano); Orvietana-Flaminia Civita Castellana (Gabriele Zangara di Catanzaro); Ostia Mare-Livorno (Federico Cosseddu di Nuoro); Pianese-Città di Castello (Stefano Grassi di Forlì); Sangiovannese-Grosseto (Gabriele Caggiari di Cagliari); Tau Altopascio-Mobilieri Ponsacco (Alberto Quarà di Nichelino); Sporting Trestina-GhiviBorgo (Vincenzo Marra di Agropoli).

Nel girone D tosco-emiliano-lombardo invece siamo alla 32ª giornata (tredicesima di ritorno) e qui ci sarà un posticipo di lunedì con Crema-United Riccione in programma domani. Tutte le altre partite saranno oggi: Aglianese-Salsomaggiore (dirige Mansour Faye di Brescia), Correggese-Mezzolara (Marco Vicardi di Lovere); Corticella-Prato (Michele Piccolo di Pordenone); Fanfulla-Pistoiese (Stefano Striamo di Salerno); Lentigione-Carpi (Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia); Ravenna-Sant’Angelo (Andrea Palmieri di Brindisi); Real Forte dei Marmi Querceta-Forlì (Alessandro Gervasi di Cosenza); Sammaurese-Giana Erminio (Mattia Drigo di Portogruaro); Scandicci-Bagnolese (Michele Criscuolo di Torre Annunziata).