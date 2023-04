"Il segreto? Tutti per uno" Carpita parla da capitano vero

Come sempre Stefano Santini è molto sincero, dopo avere portato il suo Viareggio in Promozione: “Si, mi piace in questo momento di festa dire che la squadra ha vinto grazie all’impegno dei ragazzi e di quello dello staff tecnico, che hanno lavorato molto bene. Nessuno ha giocato per sé, ma tutti lo hanno fatto, e mi piace ribadirlo, molto bene per la squadra e ovviamente per l’obiettivo finale".

Il bomber, che si è confermato tale anche in questa occasione, Samuele Chicchiarelli è raggiante: "Sì, sono riuscito a segnare tre gol, come all’andata, e questo grazie anche al lavoro dei miei compagni che mi hanno messo in condizioni tali da poter andare a rete più volte. Ora festeggiamo un campionato vinto con merito perché siamo stati sempre uniti, anche e ancora di più in quel momento un po’ difficile che abbiamo avuto. E ora saliamo di categoria. Per quanto mi riguarda resterò qui al Viareggio".

Andrea Carpita è stato il portiere che con la sua esperienza e le sue doti tecniche ha dato fiducia al reparto difensivo:"Abbiamo impostato il campionato appena vinto all’insegna del tutti per uno, uno per tutti. Ognuno ha dato il meglio di sé, seguendo le indicazioni dell’allenatore e naturalmente mettendo la propria volontà e preparazione tecnica, che è cresciuta sempre portandoci alla promozione. Sono molto felice per le mie prestazioni e di quelle degli altri compagni di squadra".

Sullo stesso tenore le dichiarazioni di Luca Bertacca: "Ci credevamo fin da subito. Abbiamo ovviamente incontrato vari ostacoli e difficoltà nel corso del campionato, come è normale che sia. Ma noi siamo una squadra competitiva al massimo, dove tutti giocano con serietà e voglia di fare bene. Non ci sono star del pallone perché il nostro allenatore e lo staff tecnico ci hanno insegnato ad essere compatti, a non lasciarsi andare a polemiche. Solo così potevamo vincere il campionato".

Walter Strata