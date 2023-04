Il Forte ci prova col Barca E chiede un favore al Lodi

Nell’ultima giornata del girone C di Champions League il Gds Impianti Forte dei Marmi affronta questa sera al Palaforte con inizio alle ore 21 il Barcellona capolista del raggruppamento con 12 punti e già qualificato alla final eight. Le residue speranze di passaggio dei rossoblu sono legate, oltre che all’esito della propria partita, a quello di Valongo-Lodi. I portoghesi sono appaiati ai versiliesi al secondo posto con 8 punti, ma con una migliore differenza reti. Dando per scontata la vittoria del Valongo su un Lodi (ultimo a 0 punti) che ormai non ha più nulla da chiedere alla manifestazione, Gil e compagni dovrebbero quindi vincere con un margine molto ampio, ipotesi tutt’altro che facile da realizzare visto il valore assoluto della squadra catalana.

Purtroppo i due pareggi negli scontri diretti, in cui le maggiori recriminazioni sono certamente per i rossoblu, e ancor di più il sorprendente successo del Valongo nel turno precedente a Barcellona, hanno reso vane le più che buone prestazioni della squadra in una competizione che, con la nuova formula, è stata decisamente lunga e defatigante. Al di là di calcoli e strategie, resta il piacere di vedere ancora una volta in Versilia una delle maggiori interpreti di questa disciplina, vittoriosa all’andata per 6-2 e con una rosa ampia di di qualità. Il Barcellona guida la classifica dell’Ok Liga spagnola con 12 punti di vantaggio sul Liceo (secondo) e 17 sul Calafell (terzo); suoi anche due dei primi tre realizzatori, il portoghese Joao Rodriguez, primo con 35 reti e Pau Bargallò, terzo con 33 (in mezzo, con 34, c’è l’ex Forte Martì Casas ora al Calafell).

Programma della sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. A: Liceo-Oliveirense, Calafell-Benfica. B: Trissino-Porto, Noia-Sarzana. C: Gds Forte-Barcellona, Valongo-Lodi. D: Barcelos-Sporting, St Omer-Reus. Si sono già qualificate per la final eight di Viana do Castelo in Portogallo dal 4 al 7 maggio, Barcellona, Benfica, Trissino, Porto.

G.A.