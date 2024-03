Il Cgc marcia verso la A1

VERSILIA

Cgc Viareggio sempre più favorito per la promozione in serie A1 dopo la doppia trasferta al sud che ha fruttato ben 6 punti. Tengono il Passo Pumas Farmaè (3-1 sul Castiglione) e Rotellistica Camaiore (4-3 a Sarzana). Tre punti preziosi in chiave salvezza, grazie alla vittoria (5-2) a Prato per il Forte dei Marmi. Il Cgc, dopo il successo (4-2) di Matera si ripete a Salerno dove finisce 7-1 (primo tempo 3-0) grazie alle quaterna di Muglia, che si conferma miglior realizzatore della A2 con 27 centri, e ai singoli di Rosi, Puccinelli e D’Anna. La Pumas Farmaè regola in casa il Castiglione senza mai andare in affanno: 3-1 il finale, 1-0 il primo tempo. Successo esterno per la Rotellistica di Orlandi che espugna il Nuovo Mercato di Sarzana con il punteggio di 4–3 (primo tempo 3-1). In coda importante successo esterno (5-3, primo tempo 4-0) del Forte dei Marmi a Prato, pista tutt’altro che facile. Classifica: Cgc 25; Pumas e Camaiore 22; Matera e Follonica 16; Prato 10; Forte 8; Salerno e Castiglione 6; Sarzana 3.