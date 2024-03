Il Centro Porsche sfida la ’’maledizione“. Al Palaforte un week-end di Coppa Italia

VERSILIA

Nel recente passato Coppa Italia ha significato grande equilibrio ed una montagna di sorprese. L’anno scorso al PalaDante di Trissino, però il dominio fu della squadra di casa, alzando la sua seconda Coppa Italia, seppur vinta ai rigori contro il Lodi. È la quarta organizzazione delle Finali di Coppa Italia al PalaForte: riuscirà ora il Forte dei Marmi a sfatare il tabù delle tre edizioni precedenti, seguendo quindi le orme del predecessore oppure ritornerà il destino della stragrande maggioranza delle edizioni precedenti?

Nove anni fa ad alzare la Coppa Italia fu il Breganze a Follonica; otto anni fa fu il Lodi sulla pista Forte dei Marmi; sette anni fa a Follonica fu il Forte dei Marmi; cinque anni fa a Trissino fu il Breganze; tre anni fa a Forte dei Marmi fu il Lodi; due anni fa a Forte dei Marmi fu il Sarzana. Negli ultimi nove anni la “maledizione” imperversa per chi ha organizzato una fase finale di Coppa Italia, perchè solo due volte negli ultimi dieci anni, la squadra organizzatrice ha alzato il secondo dei tre trofei nazionali, il Follonica ed il Trissino. Per di più il PalaForte è tabù per la squadra di casa, arrivando due volte su tre alla finale ma non riuscendola a vincere. L’ultima e unica coccarda vinta dal Forte dei Marmi, che conta 4 scudetti e 4 supercoppe in bacheca, è datata 2016-17 contro Bassano. I detentori della altre Coppa Italia sono Hockey Breganze A2, Pumas Viareggio B, Roller Matera Femminile.

Con questa attesa si aprono oggi al Palaforte di Vittoria Apuana, con l’organizzazione dell’Hc Forte dei Marmi, le coppe Italia 2023/24 di serie A1, A2, B e femminile di hockey su pista. Oggi si giocano le semifinali. Per la coppa di serie A2 Modena-Matera (ore 12) e Cgc Viareggio-Roller Bassano (ore 18). Per quella di A1 Trissino-Follonica (ore 15) e Forte dei Marmi-Lodi (ore 21). Domani: ore 11 Trissino-Mirandola (finale coppa serie B); ore 15 finale coppa serie A2; ore 18 Matera-Valdagno (finale coppa femminile); ore 21 finale coppa serie A1. In tutte le partite, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità si passerà ai tiri di rigore, dapprima una serie di 5, poi ad oltranza. Il biglietto per le semifinali di A1 costa 10 euro; quello per la finale di A1 15 euro. Per tutte le altre partite 5 euro. Non sono previsti abbonamenti, né divieti di trasferta per alcuna tifoseria. Tutte le partite saranno visibili in diretta sul canale YouTube della Fisr.

Giulio Arnolieri