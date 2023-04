Il Camaiore chiude all’ottavo posto e con la 3ª miglior difesa del torneo

Il campionato di Eccellenza per il Camaiore si è chiuso con un ottavo posto che sicuramente è qualcosa di al di sotto delle possibilità che aveva questa squadra, che ad inizio stagione si era giustamente data mire almeno sui playoff (mancati invece di 7 punti). Cosa non ha funzionato nell’annata dei bluamaranto è stata la mancanza di continuità, con mai due vittorie di fila. Il finale è stato positivo con 13 punti fatti nelle ultime 7 partite (alternando 3 vittorie a 4 pareggi) ma non è bastato per la risalita in classifica. Lo score complessivo della squadra di Luca Polzella (il cui futuro è ancora incerto... ma sembra più probabile una separazione che non un rinnovo) dice 10 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, con 40 gol fatti (di cui 14 dal miglior marcatore del team Silvestro Geraci) e 30 subiti (terza miglior difesa del torneo al pari del Cenaia campione e dopo solo Castelfiorentino con 25 e Fucecchio con 23).

I verdetti del campionato sono stati questi, dopo le 30 giornate di regular season: Cenaia primo e promosso in Serie D; ai playoff il secondo Fratres Perignano si qualifica già per la finale playoff (attivata la forbice di 10 punti sulla quinta Castelfiorentino) dove aspetta la vincente dell’unica semifinale playoff del girone tra Cuoiopelli terza e River Pieve quarta; unico playout sarà Tuttocuoio-San Marco Avenza; San Miniato Basso e Armando Picchi retrocessi diretti in Promozione.

La classifica marcatori l’ha vinta di rimonta il bomber fucecchiese del Perignano Lorenzo Sciapi con 22 reti, piazzandosi davanti all’argentino Tapparello della Cuoiopelli (21 gol) e a Del Pela della matricola Montespertoli (20). Al quarto posto Nardi del Pontebuggianese (18) mentre a dividersi il quinto posto della classifica dei cannonieri ci sono Andolfi della Cuoio e Geraci del Camaiore coi loro 14 sigilli a testa. Gli altri quattro in doppia cifra sono Canessa del River Pieve (12), Massaro del Tuttocuoio e Di Paola del Perignano (11) e Costanzo della Pro Livorno (10).