Hockey Champions League. Arrivano i galiziani della Coruña. Forte deve assolutamente vincere

FORTE DEI MARMI

È praticamente obbligato a vincere stasera il Porsche Centre Forte dei Marmi nella terza giornata, ultima di andata, del gruppo A di Champions League. Arriva al Palaforte con inizio alle 20.45 il Liceo di La Coruña che condivide con i rossoblu l’ultimo posto a zero punti, dietro la coppia Barcellona-Barcelos (a quota 6) che si confronta sulla pista catalana. Solo chi vincerà sulla pista versiliese manterrà accese le speranza di passaggio del turno. La formazione spagnola, allenata da Juan Copa, occupa l’ottava posizione nell’Ok Liga ed è reduce dalla sconfitta esterna (3-1) contro il Noia. Molti i volti noti dei galizianaiche, che hanno conquistato oltre 40 fra titoli nazionali e internazionali, inclusi 8 scudetti spagnoli e 6 coppe dei campioni, primo fra tutti Pablo Cancela, per anni colonna rossoblu. Ci sono poi gli argentini Pellizzari e Ciocale. Squadra quindi quadrata e quotata, un brutto cliente per Gil e compagni che dovranno però cercare di capitalizzare al meglio il turno casalingo, visto anche che il successivo impegno di Champions, giovedì 25 gennaio, sarà sulla pista spagnola. A proposito della formazione versiliese, la partita domenicale con il Breganze (anche il prossimo turno di campionato sarà di domenica, il 14 a Bassano), al di là del larghissimo passivo rifilato ai veneti in ristrutturazione (sei cambi fra entrate e uscite) ha evidenziato l’ottimo momento dei rossoblu che stanno interpretando al meglio le direttive del tecnico. Rispetto ad altre prove, ugualmente positive a livello di gioco, è stata la micidiale quantità di tiri nello specchio della porta a fare la differenza, così come la qualità di gran parte delle reti segnate. Una partita che si è risolta in una specie di seduta di perfezionamento i cui frutti i tifosi si sperano di vedere stasera. Programma della terza giornata di Champions League. Gruppo A: Barcellona-Barcelos, Forte-Liceo. B: Benfica-Reus, Sporting-Calafell. C: Lleida-Porto, Trissino-Tomar. D:Lodi-Oliveirense, St Omer-Valongo.

G.A.