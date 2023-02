Due big match con Pianese e Carpi Real FQ e Seravezza affilano le armi

L’ultimo weekend di febbraio nel calcio dilettanti per le squadre versiliesi non offre né derby né anticipi al sabato. Ma quella di domani sarà comunque una domenica importantissima, con partite attesissime.

Serie D. Nella 29ª giornata (decima di ritorno) del girone D tosco-emiliano-lombardo, che si apre oggi con l’anticipo Crema-Sammaurese, il Real Forte dei Marmi Querceta, rinfrancato dal successo casalingo sul Ravenna di domenica scorsa, domani farà visita al Carpi. Al “Cabassi” Venturi sarà però privo del capitano e bomber Pegollo (squalificato un turno). Dirigerà Loris Graziano della sezioni di Rossano, coadiuvato dagli assistenti di linea Lucio Salvatore Mascali di Paola e Simone Giuseppe Chimento di Saronno.

Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece siamo alla 25ª giornata (ottava di ritorno) che pure qui però si apre con un anticipo odierno (Flaminia Civita Castellana-Follonica Gavorrano), il Seravezza Pozzi domani riceverà al “Buon Riposo” la Pianese seconda della classe allenata dal viareggino Vitaliano Bonuccelli. Amoroso dovrà fare a meno dello squalificato Bedini. Arbitrerà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (guardalinee Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Luca Marucci di Rossano).

Eccellenza. Nella 23ª giornata (l’ottava dopo il giro di boa) il Camaiore dopo la sconfitta di Pontebuggianese cerca immediato riscatto ma sarà durissima sul campo della capolista Cenaia che si sta giocando il titolo con la pariclassifica Fratres Perignano. Nel Cenaia spiccano due grandi ex bluamaranto: i viareggini Alessandro Remedi e Manolo Benassi. Nel Camaiore coach Polzella dovrà ancora rinunciare a capitan Viola, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate. La terna designata è con Emanuelle Waldmann di Frosinone, Antonio Orsini di Pontedera e Danilo Barretta di Pistoia.

Promozione. Nella 21ª giornata (anche qua ottava di ritorno) il lanciatissimo Pietrasanta va a far visita alla seconda della classe Larcianese, che sarà senza lo squalificato Del Sorbo. I biancocelesti di Bucci arrivano al confronto con un po’ di defezioni (out Togneri, capitan Ambrosi e Benedetti oltre allo squalificato 2004 Biasci). Fischierà Giacomo Di Legge di Pisa, assistito da Filippo Scorteccia di Firenze e da Marco Di Spigno di Livorno. Il Capezzano fanalino di coda, privo dello squalificato Pacini, è a sua volta in trasferta, a Casalguidi, dove arbitrerà Abdellah Enned di Firenze, con guardalinee Vincenzo Smecca di Carrara e Francesco Dell’Agnello di Pontedera.

Prima categoria. In questa 22ª giornata (settima di ritorno) riposa la Torrelaghese. La capolista Viareggio, dopo la sconfitta nel derby proprio coi gialloviola a Pian di Conca di sabato scorso, domani vuol tornare subito ai 3 punti sul sintetico del Marco Polo Sports Center contro il San Giuliano (arbitra Bonaventura Corti di Prato). Il big-match però è Folgor Marlia-Romagnano (terza contro seconda). Trasferte per Forte dei Marmi (a Lammari, dove dirigerà Leonardo Colombi di Livorno) e per Corsanico (a Serricciolo, dove fischierà Federico Cremone di Pisa).

Seconda categoria. Pure qui è la 22ª giornata nonché settima di ritorno ed il Lido di Camaiore è di scena a Pontasserchio (designato Alessandro Bevilacqua di Pistoia).

Simone Ferro