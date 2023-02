Che sfida in Portogallo Col Valongo è spareggio

Per la terza giornata di Champions League il Gds Impianti Forte dei Marmi affronta questa sera alle 22.30 italiane i portoghesi del Valongo che nella classifica del gruppo C hanno tre punti come i versiliesi, dietro al Barcellona (6) e davanti al Lodi (0). Chi dovesse vincere quindi farebbe un importante passo avanti verso il secondo posto, utile per l’accesso alla final eight. Alla squadra di Molina comunque, che nel prossimo turno di giovedì 9 marzo ospiterà i portoghesi, potrebbe servire anche un pareggio. Nel campionato lusitano la squadra di Edo Bosch occupa il quinto posto insieme all’Oliveirense, con 33 punti e un notevole distacco dalle formazioni che la precedono (Benfica 48, Sporting e Barcelos 41, Porto 39). Il Valongo è formato prevalentemente da atleti portoghesi con un’età media abbastanza bassa e le eccezioni degli argentini Navarro e Bridge. Nella scorsa Eurolega, disertata dalle grandi iberiche, il Valongo perse in finale contro il Trissino ai rigori (7-5), rifacendosi nella Continental Cup vinta nel settembre scorso (2-1).

Passando al Gds Impianti Forte, che sicuramente troverà sulla pista portoghese un clima molto caldo (con la speranza di un arbitraggio all’altezza della situazione), la partita di campionato contro il Grosseto ha fatto vedere una squadra in crescita, anche se ai recuperati Gil e Ambrosio è seguito un problema muscolare a Gual che dovrebbe comunque essere disponibile come anche Borgo, proficuamente impiegato in A2. Il test con la formazione grossetana è stato molto utile, visto che anche i portoghesi praticano un gioco aggressivo. Certamente per il tecnico rossoblu poter contare su tutti gli elementi di esperienza internazionale sarebbe di grande importanza in questo genere di sfide che si giocano anche sul filo della tenuta mentale, oltre che tecnica.

Programma della terza giornata di Champions League. Girone A: Oliveirense-Benfica, Calafell-Liceo. B: Porto-Sarzana, Noia-Trissino. C: Barcellona-Lodi, Valongo-Gds Impianti Forte. D: Sporting-Reus, Saint Omer-Barcelos.

G.A.