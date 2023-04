Buon pari del Cgc a Valdagno Un po’ di fiducia per i playout

VALDAGNO (Vicenza) – La regular season del Cgc Viareggio termina con il buon pareggio di Valdagno (3-3, primo tempo 2-1 per i bianconeri) frutto di una prova decisamente positiva che fa ben sperare per i play out salvezza che inizieranno fra una settimana.

Squadre al completo e Valdagno che impegna subito Gomez con Giuliani (1’). Un minuto dopo minuto i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Emanuel Garcia, uno dei tanti ex, che riprende in area un tiro di Giuliani parato. Nel giro di 4’ il Cgc perviene al pareggio grazie a un pregevole spunto di Moyano che trova l’angolo giusto per superare Sgaria da posizione centrale. La prima frazione vede poi a lungo prevalere le difese che concedono poco ai reparti offensivi e fanno anche da filtro davanti a due portieri non particolarmente impegnati. Al 20’, dopo una doppia parata di Gomez, c’è una fulminea ripartenza della squadra ospite con Raffaelli che serve Moyano in area per il raddoppio del Cgc, meritatamente in vantaggio al riposo. Al 2’ della ripresa pareggia Motaran con un forte tiro da fuori. La squadra di Biancucci reagisce e impegna Sgaria con Ipinazar (7’) e Moyano (11’). Al 15’ è Gomez a sventare un contropiede di Nadini e 1’ dopo Motaran fa ancora centro, stavolta dalla propria metà pista. Il Valdagno va vicino alla rete, ma Gomez fa buona guardia sui tiri degli ex Motaran (17’) e Rubio (19’). Al 21’ ancora protagonista il portiere bianconero che para a Nadini il tiro diretto del decimo fallo. Al 22’ Moyano cala il tris con un tiro da posizione angolata che carambola sulla schiena di Sgaria. Il Cgc potrebbe vincere al 23’, ma Sgaria para il rigore di Moyano che aveva subito il fallo in area.

Ieri è scomparso Mario Sani, uno dei pionieri dell’hockey viareggino. Insieme a Aldo Bargellini, Creso Bacherotti, Alfredo Cupisti e altri faceva parte della prima Spv. Condoglianze alla famiglia dalla redazione.

G.A.