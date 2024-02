Beach soccer, l’Italia è in finale mondiale. Esulta anche Viareggio

Dubai, 24 febbraio 2024 – Anche Viareggio e la Toscana esultano per la vittoria dell’Italia del beach soccer nella semifinale dei mondiali contro la Bielorussia. La rassegna iridata che si sta svolgendo a Dubai ha visto trionfare gli azzurri ai calci di rigore: domani è in programma la finalissima contro il Brasile.

Nella formazione del ct De Duca c’è netta predominanza di giocatori del Viareggio: sei su dodici militano infatti nel club toscano. La gara con la Bielorussia è stata una vera e propria girandola di emozioni: nei tempi regolamentari, dopo essere andati sotto 2-0, Zurlo e compagni sono riusciti a centrare la rimonta, chiudendo poi sul 3-3.

Azzurri infallibili dal dischetto e così adesso è tempo di pensare alla storica finale contro i verdeoro. A Viareggio, in una giornata speciale perché ha coinciso con l’ultima sfilata del Carnevale, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, d'intesa con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e la Fondazione Carnevale, ha fatto anche proiettare in diretta l’inizio della semifinale sul maxischermo in piazza Mazzini prima dell'ultimo corso mascherato.