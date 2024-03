Basket. Vela alla prova Invictus Livorno. PalaColombi verso il sold out

Nel mondo del basket c’è molta attesa per la partita del Vela in programma oggi al PalaColombi (Centro Sportivo Zappelli) contro l’Invictus Livorno, attualmente appena sopra la squadra viareggina di soli due punti e che occorre assolutamente battere per rimanere così vicini alla salvezza. Insomma, con la possibilità di arrivare almeno sestultimi visto che in questo campionato saranno ben cinque le squadre a retrocedere. È la prima volta che accade qualcosa del genere e bisogna adeguarsi, anche se a malincuore. Con l’ottimo girone di ritorno che i viareggini stanno affrontando, il salvarsi è possibilissimo anche se non si dovrà più sbagliare niente. Mancano cinque partite alla fine. Un cammino breve ma molto impegnativo per i ragazzi di Bonuccelli che fortunatamente stanno attraversando un ottimo periodo di forma atletica e mentale. Tutti quanti sono allenatissimi e pronti a lottare per questa salvezza che verso la fine dell’andata sembrava lontanissima se non impossibile. Insomma, oggi (18.30) al PalaColombi si gioca una partita che si potrebbe definire decisiva o quasi. E proprio per questo è facile che il PalaColombi possa riempirsi per tifare quel Vela che dal 1946 porta avanti il basket locale con tanto entusiasmo regalando agli appassionati molte soddisfazioni tra la quali, cosa che non tutti sanno, l’onore di conquistare il titolo di campione d’Italia nel 1956.

Eraldo Di Simo