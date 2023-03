Ambrosio arma in più

GNATA 7. Incolpevole sulla rete del pareggio di Ipinazari; interventi pregevoli nei momenti determinanti.

GUAL 7. Un’altra prova senza sbavature da parte del campione spagnolo.

CINQUINI 8. Una rete importante e un assist. Il suo gol ha indirizzato la gara nel secondo tempo a favore dei padroni di casa.

TORNER 9. Gran doppietta finale dopo una gara positiva. La sua doppietta, di fatto, ha spento ogni velleità dei bianconeri.

ROSSI 7. Gli manca la rete, non la caparbietà nel cercarla.

GIL 7. Tanto movimento, ma poca fortuna sotto porta e per una volta resta a secco.

ILLUZZI 7. Idem come per Rossi con in più un palo davvero clamoroso a portiere battuto.

AMBROSIO 9. Due reti facendosi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. L’uomo in più per De Gerone in questo finale di stagione.

DE GERONE (all.) 8. Esordio positivo contro un avversario che non ha regalato nulla. Una vittoria nel derby è sempre un bel biglietto da visita.

Non entrati TAITI e BORGO.