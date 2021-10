Massarosa, 18 ottobre 2021 - Massarosa ha il suo nuovo sindaco: è Simona Barsotti, 50 anni, primo sindaco donna della città. Barsotti ha vinto al ballottaggio, dove ha battuto dopo un appassionante testa a testa Carlo Bigongiari, il candidato del centrodestra, che era sostenuto da Lega e Forza Italia.

L'inizio dello spoglio era sembrato in discesa per Barsotti, che dopo le prime sezioni aveva sfiorato il 70%. Poi la distanza si è notevolmente ridotta ma è risultata comunque incolmabile per Bigongiari. Alla fine Barsotti vince con il 53% circa. Simona Barsotti era sostenuta, tra gli altri, da Pd e Movimento Cinque Stelle. Bigongiari era sostenuto da Lega e Forza Italia.

Barsotti al primo turno aveva sfiorato la vittoria con il 48,4% delle preferenze, mentre Bigongiari si era attestato al 30,9%.

Sposata, con due figli adottivi, Barsotti è una ragioniera e attualmente è impiegata in una cooperativa.

Ha una storia particolare il comune di Massarosa, che da oltre due anni era commissariato e che ora può di nuovo esprimere il suo primo cittadino.

Come era andata al primo turno