Massarosa (Lucca), 4 ottobre 2021 - Sarà ballottaggio a Massarosa, dove il sindaco uscente Alberto Coluccini non riesce però ad arrivare al secondo turno: quello se lo contenderanno Simona Barsotti, sostenuta da Pd e Cinque Stelle e Carlo Bigongiari, sostenuto da Lega e Forza Italia. In realtà Barsotti ha quasi sfiorato la vittoria al primo turno: ma si è fermata alla fine al 48.4%. C'è stata comunque suspence in attesa poi delle ultime sezioni che hanno appunto decreatato il ballottaggio. Massarosa e la sua amministrazione hanno una storia particolare.

I risultati in Toscana comune per comune

Il sindaco Alberto Coluccini ha chiuso la sua esperienza due anni fa: il Comune è stato retto fin qui da un commissario. Adesso la città ha indicato di voler voltare pagina. Bigongiari si è attestato al 30.9% mentre Alberto Coluccini si è fermato al 17.5%. Sonia Sacchetti, partito comunista, ha conquistato il 3% circa. Adesso si aprono gli scenari del ballottaggio. C'è da capire cosa accadrà.