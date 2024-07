Via del Mare e piano regolatore del Porto: siglata l’intesa Giani-Del Ghingaro sull’Autorità Portuale

Viareggio, 26 luglio 2024 – Una stretta di mano che suggella un’intesa “forte” come la definisce la legge regionale, ma che è anche un impegno concreto a intraprendere un nuovo corso nel futuro urbanistico ed economico di Viareggio. C’è tutto questo nella stretta di mano tra il governatore della Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, arrivata ieri mattina quasi a sorpresa. Il presidente della Regione è arrivato in piazza Nieri e Paolini, intorno alle 10.30, prendendo un po’ tutti di sorpresa. Nell’agenda ufficiale del sindaco infatti non era segnato nessun appuntamento, in realtà tutto è nato giovedì sera dopo che Giani ha telefonato a Del Ghingaro per chiedergli se avesse avuto tempo per un caffé. E così è stato. All’ora concordata il Governatore è arrivato in Comune. E il colloquio, come dimostra, la foto è stato più che cordiale. Benché nessuno dei due protagonisti abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali (tutto è rimandato alla conferenza stampa di giovedì prossimo, primo agosto, al mercato ittico), da entrambe le parti c’è soddisfazione. «Anche perché al di là dell’intesa sul nome di Massimo Lucchesi – evidenziano nello staff di Giani – l’intesa conferma i punti principali del Protocollo firmato a dicembre scorso: dalla realizzazione della Via Del Mare alla messa a cantiere del sabbiodotto, sino alla definizione del piano regolatore del porto di competenza dell’Autorità portuale, ma da integrare con gli strumenti urbanistici della città».

Tutti aspetti sottolineati e rimarcati nel comunicato congiunto diffuso dai rispettivi portavoce, quello del presidente Giani e quello del sindaco Del Ghingaro.

«Accordo trovato sul Porto e sull’Autorità Portuale tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Eugenio Giani – si legge nella nota – presidente e sindaco si sono incontrati questa mattina in Comune a Viareggio ed hanno stabilito le linee programmatiche dei prossimi mesi, rinnovando di fatto l’accordo firmato nel dicembre scorso». Tra queste, appunto, il sostegno alle politiche del Mare, quindi, soprattutto alla flotta di pescherecci viareggina che ruota intorno al nuovo Mercato Ittico ma anche una collaborazione costante e coordinata per arrivare ad una variante del piano regolatore portuale che sia integrata e complementare con gli strumenti urbanistici della città. Prioritaria infine la via del Mare: Regione e Comune condividono la necessità dell’opera per lo sviluppo della cantieristica e di accelerare quanto possibile l’iter per l’approvazione del progetto definitivo, già in fase avanzata di completamento».

Per poi annunciare che «ulteriori e più approfondite informazioni verranno fornite nel corso di una conferenza stampa programmata per giovedì 1 agosto alle 12, al mercato ittico di Viareggio».