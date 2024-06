Incendio in un’abitazione in viale Manin

Viareggio, 3 giugno 2024 – I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti alle ore 8.40 in viale Manin. Le squadre sono intervenute con un APS (autopompaserbatoio) e un AS (autoscala) per un incendio abitazione che ha interessato gli arredamenti presenti all'interno. Dopo l'estinzione delle fiamme il personale ha provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Viareggio.