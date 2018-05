Viareggio, 26 maggio 2018 - La giuria del Premio letterario "Viareggio Repaci", ha scelto la rosa dei titoli per le tre sezioni di narrativa, poesia e saggistica dell'89ma edizione del più antico e prestigioso premio letterario italiano. Per la narrativa sono stati scelti Eraldo Affinati con 'Tutti i nomi del mondo' (Mondadori); Niccolo' Attadio con 'Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly' (Bompiani); Pupi Avati con 'Il signor diavolo' (Guanda); Marco Balzano 'Resto qui' (Einaudi); Ermanno Cavazzoni con 'La galassia dei dementi' (La nave di Teseo); Francesco Maria Colombo con 'Il tuo sguardo nero' (Ponte alle Grazie); Fabio Genovesi con 'Il mare dove non si tocca' (Mondadori); Luigi Guarnieri con 'Forsennatamente Mr Foscolo' (La nave di Teseo); Giuseppe Lupo 'Gli anni del nostro incanto' (Marsilio); Rossella Postorino 'Le assaggiatrici' (Feltrinelli); Simone Somekh 'Grandangolo' (Giuntina). Per la poesia sono stati selezionati Andrea Bajani con 'Promemoria' (Einaudi); Roberta Dapunt con 'Sincope' (Einaudi); Marcello Fois con 'L'infinito non finire e altri poemetti' (Einaudi); Paolo Fabrizio Iacuzzi con 'Folla delle vene' (Corsiero editore); Giancarlo Majorino con 'La gioia di vivere', (Mondadori); Guido Mazzoni con 'La pura superficie' (Donzelli); Sergio Claudio Perroni con 'Entro a volte nel tuo sonno' (La Nave di Teseo); Giancarlo Pontiggia con 'Il moto delle cose' (Mondadori).

Per la saggistica in gara Alberto Casadei con 'Biologia della letteratura' (Il Saggiatore); Gino Castaldo con 'Il romanzo della canzone italiana' (Einaudi); Carlo Greppi con '25 aprile 1945' (Laterza); Paolo Isotta con 'Il canto degli animali' (Marsilio); Vittorio Lingiardi con 'Mindscapes' (Cortina); Sergio Luzzatto con 'I bambini di Moshe. Gli orfani della Shoah e la nascita di Israele' (Einaudi); Guido Melis con 'La macchina imperfetta. Immagine e realta' dello stato fascista' (Il Mulino); Luigi Sampietro con 'La passione per la letteratura' (Aragno); Niccolo' Scaffai con 'Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa' (Carocci). La serata finale del premio con la proclamazione dei vincitori e' in programma a Viareggio domenica 26 agosto.