La Versilia sulla mappa degli eventi mondiali: a La Prima Estate arriva Metro Boomin

Metro Boomin

Lido di Camaiore, 13 marzo 2023 – Un altro ospite, stavolta di caratura mondiale, per rendere sempre più importante il festival “La Prima Estate”, che si terrà a giugno al parco della Bussola Domani, a Lido di Camaiore. Una tre giorni che già prima di oggi richiamava migliaia di giovani da tutta Italia e non solo, visto che erano già stati annunciati artisti del calibro degli Alt-J, Jamiroquai, i Nu Gena e Bon Iver.

Tramite le pagine social de Festival sono stati svelati alcuni dei nuovi ospiti, e uno ha suscitato da subito grandissimo entusiasmo da parte del pubblico degli appassionati di musica urban e hip-hop. Oltre a Nas e Geolier, che si esibiranno il 16 giugno, ad accendere i riflettori ci penserà Metro Boomin, che per la prima volta suonerà in Italia il 25 giugno.

Pseudonimo di Leland Tyler Wayne, Metro Boomin è un produttore discografico e disc jockey statunitense. Negli ultimi anni si è imposto come uno dei produttori musicali di riferimento della scena rap americana, in particolare nel sottogenere trap. Nelle scorse settimane, con il suo nuovo disco “Heroes e Villains” ha riscosso un enorme successo mondiale, scalando le classifiche. Negli anni ha prodotto hit internazionali con artisti del calibro di Travis Scott, 21 Savage, Drake, The Weekend e i Migos.