Viareggio, sequestrati in un negozio all’ingrosso 29mila prodotti non sicuri

Viareggio (Lucca), 2 luglio 2024 – Oltre 29.000 prodotti, tra pile, giocattoli, accessori per la casa, bigiotteria varia e altro, non sicuri e 10.550 prodotti accessori ai tabacchi da fumo, come cartine e filtri (venduti senza autorizzazione), sono stati sequestrati nel corso di un controllo della guardia di finanza a Viareggio (Lucca).

I controlli hanno interessato un punto vendita all'ingrosso di articoli per la casa, rappresentato legalmente da un uomo di origine cinese. L'uomo rischia una sanzione pecuniaria da un minimo di 516 ad un massimo di 35.832 euro relativamente ai prodotti non sicuri, ed un'altra da un minimo di 5mila ad un massimo di 10mila per la vendita dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo.